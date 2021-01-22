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桃園是防疫第一線 鄭文燦：我桃園我驕傲

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌等人和桃園醫院內人員視訊對話。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌等人和桃園醫院內人員視訊對話。記者張裕珍／攝影

桃園本土疫情升溫，衛福部立桃園醫院陸續清空消毒，桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商。市長鄭文燦會前致詞，也感性提到這幾天很多市民跟他說，桃園不是疫區是防疫第一線，也紛紛在臉書貼出「我桃園我驕傲」，也看到部桃醫護同仁避免家人擔心，住在部桃隔離，都讓人感動，他希望大家都要為部桃加油，中央地方防疫無距離、同心防疫，呼籲一起撐住桃園、守住台灣。

桃園市防疫醫院聯防會議今天中午登場，行政院長蘇貞昌、政務委員黃致達、衛福部次長石崇良、國防部總執行官徐衍璞、桃園市長鄭文燦、與桃園市衛生局長王文彥等人，以及9家責任醫院代表都親自參與，桃園醫院院長徐永年則透過視訊隔空參與。

鄭文燦致詞強調，桃園是台灣的第一站，從國境到醫院再到社區，這3道防線可以講非常的重要，「台灣只有一個，我們必須要合作團結、同心抗疫」，過去的1年，台灣防疫成績受到全世界肯定，目前正處疫情的高峰期，桃園扮演責任跟角色變得吃重。

鄭文燦特別感謝蘇貞昌特地到桃園，為桃園所有責任醫院以及桃園團隊來打氣，並提及其實在過去1年當中，桃園收治確診病例223人，占了全國病例25.7%。其他如隔離、集中檢疫或採檢，數量也是全國之冠，又以部立桃園醫院更是防疫的重鎮。

鄭文燦說，光是衛福部立桃園醫院迄今就收治了114名確診者，占了全桃園的一半，所以桃園所有的醫護人員、防疫的同仁，可以講壓力很大，負擔很重，但他說，但大家都沒有叫苦，都是為了保護國人的健康，守住了防疫的第一線，避免有任何的破口。

鄭文燦表示，從去年3月開始，桃園各家醫院就啟動聯防機制，從病床調度、人力調度、防疫物資調度都一起做，包括呼吸器、N95口罩、防護衣等物資，也超前部署準備了1個月的備量，每一個責任醫院都沒有本位，該轉出去的病患都沒有被拒絕過。

鄭也感謝，消防局打火弟兄迄今出班任務有485個車次，有載到確診病患137人，環保局迄今消毒次數高達7158個點，還有衛生局同仁，每次做疫調都是燈火通明，都是晚上要加班，因為要第一時間完成追蹤的個案，要進行隔離或者是居家檢疫，但大家仍是全力以赴，不會喊累也不會喊辛苦，希望能夠撐住、能夠守住，這是桃園的責任。

桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌等人出席致詞。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌等人出席致詞。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌致詞完後，和各家醫院代表逐一致意。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天舉行桃園市防疫醫院聯防會議，串連其他9家急救責任醫院研商，市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌致詞完後，和各家醫院代表逐一致意。記者張裕珍／攝影

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