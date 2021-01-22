學者：拜登不會像川普把台灣推到前台 對台灣有利

美國總統拜登上任，各界關注未來台美關係；淡江大學戰略所教授何思因今天表示，候任國務卿布林肯在任命聽證會上的發言，完全就是歐巴馬政府時期的作為，沒有超過，因此比較起來，拜登政府不會像川普政府那樣把台灣推到前台，而是「放在爐灶裡慢慢燉」，而他認為這對台灣是好的，美中的關係能改善，兩岸的關係也能改善。

國家政策研究基金會今天舉辦「美國兩岸政策的變與不變」記者會，國家安全組召集人林郁方、何思因、國安會前諮詢委員邱坤玄及台灣大學國企系教授盧信昌出席。

布林肯曾擔任歐巴馬政府的副國務卿和副國家安全顧問，何思因說，他過去任職國安會時美國是歐巴馬政府，布林肯說的話完全是歐巴馬政府時期的作為，布林肯說要幫助台灣加入不是以國家為會員的組織，會堅定承諾，但還是一法三公報，相較之下，拜登政府不會把台灣推到前台，這對台灣好，雖然政府說現在台美關係是史上最好，但他認為兩岸關係是台美斷交以來最糟的時候，台灣若被放到灶上，美國等於拆掉一個引信和中國改善關係，台灣也能改善和中國的關係。

林郁方說，很多人認為拜登會先處理內政，外交事務延後，但他不這麼認為，因為現在是個高度依賴的社會，每個國家的內政和外交是息息相關的，大家都不能閉門自己過日子，美國在世界上有很多重要利益要保護，做為世界超級強權，需要處理很多國際問題，例如阿富汗撤軍、美中嚴重的經貿對峙等，美國都無法坐視不管，不同於川普，拜登會重回多邊主義。

邱坤玄表示，拜登將回到美國傳統的一個中國「政策」，不會在台灣主權問題上採取立場，同時在兩岸保持戰略模糊的立場，嚇阻中國對台動武，同時表明不支持台灣獨立，但支持台灣擴大國際活動空間，加入不以國家主權為單位的國際組織，而他認為拜登上台後的首要任務是恢復美國建立與捍衛的秩序（order），拜登上台後將優先處理內政。

國內關注「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），盧信昌說，台灣和美國對於整個投資貿易談判架構都還沒有談妥，雙邊應該是實務面處理，而非徹底落實協議，拜登之前說不急著簽署任何自貿協議，根據這兩天觀察，CPTPP絕對不會是拜登政府的優先項目。