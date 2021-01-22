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國民黨青年部推動物日 宣示推動動保三策

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
搶攻青年支持，國民黨上午辦「國民黨動物日」，宣示將推動動保三策，包含催生寵物基本法、成立寵物政策智庫，並籲政府成立專責單位負責政策。黨主席江啟臣表示，飼養寵物已是趨勢，政府須面對這樣新興狀況，處理好人與動物關係。記者周志豪／攝影
搶攻青年支持，國民黨上午辦「國民黨動物日」，宣示將推動動保三策，包含催生寵物基本法、成立寵物政策智庫，並籲政府成立專責單位負責政策。黨主席江啟臣表示，飼養寵物已是趨勢，政府須面對這樣新興狀況，處理好人與動物關係。記者周志豪／攝影

國民黨青年部今舉辦「國民黨動物日」，宣示將推動動保三策，包含催生寵物基本法、成立寵物政策智庫，並籲政府成立專責單位負責政策。黨主席江啟臣表示，飼養寵物已是趨勢，政府須面對這樣新興狀況，處理好人與動物關係。

江啟臣指出，現代人生活壓力大，有動物陪伴也降低生活當中的緊張，寵物對很多人而言已是家中夥伴，甚至是家人；現在全國飼養寵物人口節節攀升，今年飼養寵物的量達3百萬，超過15歲以下兒童總數，也帶動寵物經濟。

但江啟臣認為，寵物與人還是不同，政府應從法律面與政策面處理好人與動物關係，打造台灣社會成為動物友善社會；動保問題是公民社會、年輕人非常重視議題，未來適當入憲都可討論，從環保到動保是社會進步的象徵。

江啟臣也提到，家裏過去要飼養寵物時，也跟小孩講好，要養就要負責，要分攤飼養工作，有的要負責餵，有的要負責鏟屎，有的要幫寵物整理房子、環境，有時要陪伴、定期帶寵物的去看獸醫，評估好後再決定，要養就要訂立好契約。

江啟臣說，家中養寵物後，這些動物慢慢會變成家裏一部分，家裏的食衣住行育樂都會考慮到牠，比如考慮牠能否隨行，否則要如何照顧等。

寵物 江啟臣 國民黨

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