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台南議員質詢問官員「誰敢吃萊豬？」 現場沒人舉手

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
無黨籍台南市議員杜素吟（右）今在議會質詢時，詢問台上市府官員誰敢吃萊豬，無人舉手。記者鄭維真／翻攝
無黨籍台南市議員杜素吟（右）今在議會質詢時，詢問台上市府官員誰敢吃萊豬，無人舉手。記者鄭維真／翻攝

台南市議會臨時會今天進行「含萊克多巴胺進口豬的因應措施」專案報告，國民黨及無黨籍議員發言踴躍，其中，無黨籍議員杜素吟詢問台上官員「敢吃萊豬的舉手」，結果沒有人舉手，她說，含萊克多巴胺豬肉是有毒的，政府卻一意孤行進口，實在讓人無法理解。經發局表示，台南輸入業者有25家，目前都沒有進口萊豬。

今天台南市政府衛生局、農業局、教育局、經發局、法制處等局處到台南市議會報告進口萊豬的因應措施。無黨籍議員杜素吟指，原本正常的豬吃飽就想睡覺，豬肉就會肥，大家不想吃，但加了乙型受體素，豬會變興奮，增加瘦肉比例、降低脂肪比例，如果是人吃下去會變怎樣？恐怕會影響國家未來主人翁。

杜素吟接著詢問台上官員，「你們誰敢吃萊豬的舉手」，在場沒有人舉手，杜素吟說，如果可以讓人選擇，相信一般民眾不會去買萊豬吃，大家害怕吃到萊豬，就會去市場購買以前就習慣吃的溫體豬，很多人買本土溫體豬，需求量自然增加，豬價一定就會上漲。

國民黨議員蔡育輝問衛生局長許以霖「美國萊豬進口到底有沒有毒？」許以霖表示，萊克多巴胺本身是藥物，藥物過量就會有疑慮，這是劑量問題。蔡育輝說，針對萊豬自治條例抵觸中央，會要求議會提釋憲。

農業局長謝耀清表示，豬肉漲價應是年節將至以及飼料上漲，才影響豬價。經發局長陳凱凌指出，市場是台灣溫體豬，之前有微幅成長但不多，公平會已介入，目前市場價格都在合理範圍內，也請消保官持續注意市場、通路價格有無變化。

萊豬 衛生局 萊克多巴胺

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