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藍營3縣市長籲民眾避桃 江啟臣：政策要避免歧視或誤解

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情，連帶讓桃園疫情拉警報，國民黨執政的澎湖、雲林、苗栗、金門、連江5縣市相繼發出「避桃令」，引發歧視爭議。國民黨主席江啟臣上午提醒，防疫政策要避免產生歧視效應或誤解，影響團結防疫。記者周志豪／攝影
部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情，連帶讓桃園疫情拉警報，國民黨執政的澎湖、雲林、苗栗、金門、連江5縣市相繼發出「避桃令」，引發歧視爭議。國民黨主席江啟臣上午提醒，防疫政策要避免產生歧視效應或誤解，影響團結防疫。記者周志豪／攝影

部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情，連帶讓桃園疫情拉警報，國民黨執政的澎湖、雲林、苗栗縣相繼發出「避桃令」，引發歧視爭議。國民黨主席江啟臣上午提醒，防疫政策要避免產生歧視效應或誤解，影響團結防疫。

江啟臣表示，防疫工作不分縣市，重點在怎樣把個人衛生、公衛環境、習慣做好，各縣市為了防疫制定的政策尊重各縣市首長裁量權，但制定政策仍應謹慎，要避免產生歧視效應或造成生誤解，否則對目前社會團結防疫可能會有些負面影響。

江啟臣也呼籲，外界也不要過度解讀各縣市政府超前布署的防疫作為，畢竟從去年到現在，中央與各級政府都一直在呼籲，防疫上要超前想一些事，但應避免在政策形成或落實後產生一些不必要的歧視性行為。

江啟臣澄清，沒有所謂藍營縣市一起發動「避桃令」這件事，這是子虛烏有、非常惡質的消息，不利於整個防疫工作跟作為，分化社會，甚至造成無謂的歧視性行為，這都是不當的，籲一起支持、聲援桃園，支持醫護人員。

江啟臣認為，所謂的禁桃、避桃，這種要追溯的話應該請國防部出來說明，第一時間為什麼會發出這樣的命令。

江啟臣 疫情

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