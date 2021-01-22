蕭美琴出席美總統就職遭酸 蘇貞昌：用一張照片就打臉

行政院長蘇貞昌今天中午出席桃園市防疫醫院聯防會議，會前談到我駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登的就職典禮遭到外界狂酸，蘇貞昌直言「蕭美琴大使用一張照片就把酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去」，還表示在蔡英文領導下，台美關係獲得大進展，是多年來台灣的突破。

蘇貞昌談到，蕭美琪出席美國總統就職典禮，是受到拜登就職委員會正式的邀請，打破了40幾年來台灣一直努力而無法做到的事，並表示這是在蔡總統領導下，台美關係大大的進展，也是整個外交團隊在第一線的努力。

蘇貞昌還表示，台美關係能獲得如此大的進展，是因為國人同胞一起努力所做出的好成績，所以更受到台美之間的重視，而這次蕭美琴能參加拜登政府的就職典禮，蘇貞昌說是因為美國的新政府、新團隊非常重視，才會正式邀請蕭美琴代表台灣參加。

他最後強調，蕭美琴出席拜登就職，「這是台灣人多少年來盼望的突破，也是台灣多年努力得到的成果，希望大家珍惜， 同時要繼續努力，我們台灣才會越來越有力」