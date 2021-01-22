快訊

非法「假疫苗」釀疫情？中國焦慮再起新「非洲豬瘟警報」

皇翔建設勝出！砸了快130億元拿下敦南SOGO

蕭美琴出席美總統就職遭酸 蘇貞昌：用一張照片就打臉

聯合報 / 記者巫鴻瑋張裕珍／桃園即時報導
行政院長蘇貞昌今天中午出席桃園市防疫醫院聯防會議，會前接受媒體聯訪談及蕭美琴出席拜登就職典禮。記者張裕珍／攝影
行政院長蘇貞昌今天中午出席桃園市防疫醫院聯防會議，會前接受媒體聯訪談及蕭美琴出席拜登就職典禮。記者張裕珍／攝影

行政院長蘇貞昌今天中午出席桃園市防疫醫院聯防會議，會前談到我駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登的就職典禮遭到外界狂酸，蘇貞昌直言「蕭美琴大使用一張照片就把酸言酸語、假訊息、見不得台灣好的話語打回去」，還表示在蔡英文領導下，台美關係獲得大進展，是多年來台灣的突破。

蘇貞昌談到，蕭美琪出席美國總統就職典禮，是受到拜登就職委員會正式的邀請，打破了40幾年來台灣一直努力而無法做到的事，並表示這是在蔡總統領導下，台美關係大大的進展，也是整個外交團隊在第一線的努力。

蘇貞昌還表示，台美關係能獲得如此大的進展，是因為國人同胞一起努力所做出的好成績，所以更受到台美之間的重視，而這次蕭美琴能參加拜登政府的就職典禮，蘇貞昌說是因為美國的新政府、新團隊非常重視，才會正式邀請蕭美琴代表台灣參加。

他最後強調，蕭美琴出席拜登就職，「這是台灣人多少年來盼望的突破，也是台灣多年努力得到的成果，希望大家珍惜， 同時要繼續努力，我們台灣才會越來越有力」

蕭美琴 蘇貞昌 拜登

延伸閱讀

蕭美琴出席拜登就職典禮 陸學者：門票花錢買就有

林濁水：就職各國都受邀驕傲什麼？高興而不驕傲才健康

不讓藍營「避桃令」發酵 蘇貞昌今午赴桃園替醫護打氣

蕭美琴參加美總統就職典禮 大陸國台辦：反對！

相關新聞

陳柏惟批陳玉珍亂攀關係 陳氏宗親怒了對話曝：樹大必有枯枝

國民黨立委陳玉珍先前爆料，自己和基進黨立委陳柏惟其實是「遠房親戚」，陳柏惟是和她同屬陳氏宗親的下一代。不過這番言論聽在陳柏惟耳裡卻相當荒唐，認為對方是為了蹭聲量。而相關消息曝光後，也引來陳氏宗親會內部不滿，認為陳柏惟沒有宗族概念，「樹大必有枯枝」。

蔡英文一聲令下 罷捷一役民進黨動起來

高雄市議員黃捷罷免案將登場。民進黨對該案的態度在20日中常會上，身兼黨主席的蔡英文總統表示，不能坐視不管、黨要有態度後轉...

藍營凍海軍、蕭美琴預算惹議 江啟臣：監督是國會天職

立法院今繼續協商今年度中央政府總預算，國民黨團凍結海軍伙食費、駐美代表蕭美琴交際費惹議。國民黨主席江啟臣上午表示，監督預...

台南議員質詢問官員「誰敢吃萊豬？」 現場沒人舉手

台南市議會臨時會今天進行「含萊克多巴胺進口豬的因應措施」專案報告，國民黨及無黨籍議員發言踴躍，其中，無黨籍議員杜素吟詢問...

藍營3縣市長籲民眾避桃 江啟臣：政策要避免歧視或誤解

部立桃園醫院爆發新冠肺炎疫情，連帶讓桃園疫情拉警報，國民黨執政的澎湖、雲林、苗栗縣相繼發出「避桃令」，引發歧視爭議。國民...

蕭美琴出席美總統就職遭酸 蘇貞昌：用一張照片就打臉

行政院長蘇貞昌今天中午出席桃園市防疫醫院聯防會議，會前談到我駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登的就職典禮遭到外界狂酸，蘇貞昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。