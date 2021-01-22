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對黃捷感情複雜 時力對罷捷案內部意見拉鋸冷處理

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。稌／本報系資料照
高雄市議員黃捷。稌／本報系資料照

高雄市議員黃捷罷免案將登場，由於黃捷是時代力量培養出的政治新星，時力對罷捷案態度如何受矚目。據了解，近期在一次內部會議中，席間有人提出，希望黨中央對罷捷案要有明確態度，亦有表達盼時力能更積極聲援黃捷的意見，但未能達成黨內共識。時力秘書長白卿芬表示，時力對罷捷的態度很清楚，黃捷是很優秀的議員，公投是地方民意的展現，完全尊重，時力不會參與罷免行動。

時力黨內人士表示，時力對黃捷的感情可謂相當複雜，但之前的風風雨雨都過去了，就問政表現來說，黃捷無疑是位合格的議員，因此時力做為就事論事的政黨，當然不會希望黃捷被罷免掉；但至於要支持到什麼程度，則是比較麻煩的部分。

該人士說，黨內仍有友好黃捷的聲音，但畢竟黃已非黨員，部分黨內意見對於要用具體的方式力挺黃捷是持保留態度的，目前冷處理就是最大共識，不會支持罷免，但也不會鼓勵支持者出門投不同意票。一位時力地方黨公職也說，黨內對罷捷案這樣曖昧不清的態度，的確讓有有些困擾，在地方上被堵麥時，也會擔心說出與黨不同調的論述，希望黨中央對罷捷案還是要有更清楚的論述。

綠營人士分析，時力不全力聲援黃捷，除了過去複雜的愛恨情仇，目的之一也是在保留2022在該區提名人選議員的空間，因為若全力挺黃捷，2022勢必會面臨還要不要繼續挺黃捷連任的問題，以黃捷目前和民進黨友好程度看來，這並不利於時力的政黨發展。

黃捷 罷免 時代力量

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