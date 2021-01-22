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爭取連任起跑？ 江啟臣：過年前訪朱立倫在內歷任主席

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席規劃7月24日改選，有意爭取連任的黨主席江啟臣與有意挑戰的前主席朱立倫間能否整合受關注。江上午表示，過年前會拜訪歷任的黨前主席與前黨務資深幹部，行程幕僚正在作業、安排當中，拜訪對象當然包含朱。記者周志豪／攝影
國民黨主席規劃7月24日改選，有意爭取連任的黨主席江啟臣與有意挑戰的前主席朱立倫間能否整合受關注。江上午表示，過年前會拜訪歷任的黨前主席與前黨務資深幹部，行程幕僚正在作業、安排當中，拜訪對象當然包含朱。記者周志豪／攝影

國民黨主席規劃7月24日改選，有意爭取連任的黨主席江啟臣與有意挑戰的前主席朱立倫間能否整合受關注。江上午表示，過年前會拜訪歷任的黨前主席與前黨務資深幹部，行程幕僚正在作業、安排當中，拜訪對象當然包含朱。

江啟臣說，大家關心黨都是一件好事，他當然抱著一個請益的心態與態度來跟這些前輩們請教，這也是他該做的。

對相關黨主席選舉合縱連橫傳言，江啟臣表示，大家都過度聯想，他與前主席們不管是在外面公開場合或私下拜會，都有保持聯繫，國民黨辦一些活動也都會邀請，沒所謂密談什麼事情，一切都是以怎樣讓黨更好、黨務工作推動更順利角度。

國民黨今也正式發表江啟臣署名春聯，但「牛轉乾坤、奮啟新局」春聯中的「啟」字又引發聯想。江表示，每個人名字都會跟日常用字有所重疊，基本上春聯意義在於期許未來、能夠看見未來，希望把過去不好的都拋掉，這也是過年的意義。

江啟臣說，不管國民黨或整個台灣，2020年一整年大家都遭遇很大的逆境，疫情影響讓整個社會付出一些成本，國民黨也遭遇去年年初的敗選與一連串挫折，期許「牛轉乾坤、奮啟新局」就是希望能在新的一年扭轉過去逆境，開啟新局面。

江啟臣表示，今年是牛年，希望新局能趕快結束疫情，趕走萊豬，給大家一個健康的食安環境，「護台灣、保民主、拚未來」。

國民黨表示，今年「牛轉乾坤、奮啟新局」春聯由擅長字、畫融合的書法大師李轂摩親自揮毫題字，有需要的民眾可至國民黨各地方黨部索取。

國民黨 江啟臣 春聯

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