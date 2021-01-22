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挺捷團體是綠營側翼？黃捷：被評選優質的議員不分黨派

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷感謝相挺的公民團體，盼鳳山選民用「不同意」罷免票證明認真努力的議員是值得留在議會的。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷感謝相挺的公民團體，盼鳳山選民用「不同意」罷免票證明認真努力的議員是值得留在議會的。記者楊濡嘉／攝影

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今天到高雄市議會聲援面臨罷免投票的市議員黃捷，罷捷團體也到議會發聲，嗆高督盟是綠營的側翼。黃捷受訪時對高督盟表示感謝，並強調被高督盟評選表現優質的議員各黨派都有，說高督盟是什麼黨派的側翼對其他議員不公平，也盼選民用「不同意」票證明她的問政成績，也證明認真努力的議員是值得留在議會的。

兩個團體在議會高分貝發聲時，黃捷在議事廳準備今天上午的預算審查。

她表示，感謝公民團體（高督盟）對她在問政上的肯定，高督盟評選的優質議員，不分黨派都有，這也代表一定的公正性，今天這樣站出來，是拿著客觀的數據在說話，希望這樣的肯定給她更大的動力來向市民說她在議會的表現是大家有目共睹的；很可惜的是，今天也有其他團體和一些直播主出來給公民團體貼上標籤，說是某一黨派的側翼，這對被高督盟評鑑為優質問政的議員都是不公平的，因為不分黨派的議員只要有努力，都會被這個公民團體評選出來的。

她說，希望大家在表達訴求的時候，一定要理性，希望就問政的內容、在議會的表現一一討論，不要落入意識型態之爭，也不要用一些刻意扭曲的衝突來造成大家的誤解。

對於罷免團體指她在食安自治條例時未參與表決，有落跑之嫌，黃捷表示，罷免她的理由，大家可以看到，都跟事實有出入，也是非常主觀的意識，是為了一種仇恨在罷免，很可惜會看到這樣的結果；相信所有的鳳山人、所有的高雄人都知道罷免的精神在那裡，還是要回歸到這個罷免有沒有正當性，她做得適不適任、做得努不努力；各界都有很多人支持和鼓勵她，她也相信自己表現大家會看在眼裡，用這張投票來證明她的成績。

她期盼2月6日時大家投下「不同意」票，來證明認真努力的議員是值得留在議會的。

罷免 黃捷 公民團體

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