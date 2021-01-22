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蔡英文一聲令下 罷捷一役民進黨動起來

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照

高雄市議員黃捷罷免案將登場。民進黨對該案的態度在20日中常會上，身兼黨主席的蔡英文總統表示，不能坐視不管、黨要有態度後轉趨積極聲援，除了地方黨部動起來，連原本主張低調以對的鳳山綠委許智傑都喊出，要支持者出來投下不同意票。綠營人士分析，民進黨已是上緊發條狀態，這儼然會是一場氛圍有別於王浩宇案的反罷免行動。

許智傑原主張，罷捷案民進黨應該愈低調愈好，避免罷免案變成藍綠對抗的戰場，刺激出更多藍營票，增加罷免通過風險；但在中常會定調全力聲援後，許智傑今天呼籲，鳳山人絕不能讓這場報復行動成功，要讓全國人民感受到鳳山人的溫暖與感動，因此屆時要再一次站出來，一起投下不同意票，為鳳山留下黃捷這位認真的議員。

原本就表態應以更具體行動力挺黃捷的民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，罷捷完全不具有正當性，純粹報復性罷免市民不會買單；自己會在近期跟黃捷見面，聽聽看有什麼樣的需求，會跟黃捷陣營確認後，在尊重她的意願前提下，提供所有協助、幫助她度過罷免案。

民進黨不僅在地方組織戰聲援黃捷，空戰也裡應外合地同步發動，民進黨立委高嘉瑜也推出「貼春聯挺黃捷」活動，表示兩人跨區合作，邀民眾到北高兩地，在兩人的服務處都可以領取兩人的限量春聯。綠營人士分析，和高嘉瑜合作顯然是要借重其高聲量，加上黃捷今天也聲援近來疫情嚴峻的桃園地區，對全國性議題發聲；要炒熱罷免案氛圍的策略已相當明顯。

黃捷 罷免 民進黨

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