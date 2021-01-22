罷捷遊行前高督盟力挺黃捷 罷捷團體回嗆是民進黨側翼

高雄市鳳山區罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」明天要舉辦罷捷大遊行，今天上午高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）到高雄市議會前，以監督高雄市議會兩年來的資料強調黃捷是問政認真的議員，呼籲選民要用「不同意」票否決這項罷免案。鳳山清捷隊和支持者也站出來發聲，批判蔡英文總統一發聲高督盟就出來挺捷，簡直是民進黨的側翼。高督盟反駁他們的行動與民進黨無關。

高督盟副理事長陳銘彬和高雄愛樹人團體、高雄市教保人員職業工會、高雄市心 家長協會、全國教保產業工會等多個團體代表今天上午到高雄市議會前力挺黃捷，強調黃捷在議會前3個定期大會會期，都是高督盟評定的10大優質議員之一，黃捷關心的議題不論是類別和項目，都相當廣泛多元。

陳銘彬表示，黃捷在3個定期大會中，質詢了11個類別、137項議題，其中以環保、教育文化運動、人權、交通、產業政策最多，向市府建議的市政項，提出12個類別、共135項議題，而且舉辦了5場公聽會，提出了6個法規的修正案，絕不是如網路上對黃捷的攻擊、指黃捷只關心同志權益、性別平等或動保議題而已。

「鳳山清捷隊」和支持者也議會前大聲批判高督盟，質問高督盟在罷免案進行以來，都未見出來替黃捷說話，直到日前蔡英文總統以民進黨主席的身分聲援黃捷之後才出來挺捷，高督盟是不是民進黨的側翼？

罷捷人士並高喊，黃捷在高雄市議會議決食安自治條例、促高雄市對萊劑零檢出時，未參與表決，形同「落跑」，這樣不為市民健康著想的議員，怎麼會是優質議員？黃捷退出時代力量之前，涉及人頭黨員問題，怎麼會是優質議員？