快訊

疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏惟批陳玉珍亂攀關係 陳氏宗親怒了對話曝：樹大必有枯枝

聯合新聞網 / 綜合報導
陳玉珍回擊陳柏惟的「蹭聲量」說，並在節目中秀出陳氏宗親會成員的看法。 圖擷自Youtube
陳玉珍回擊陳柏惟的「蹭聲量」說，並在節目中秀出陳氏宗親會成員的看法。 圖擷自Youtube

國民黨立委陳玉珍先前爆料，自己和基進黨立委陳柏惟其實是「遠房親戚」，陳柏惟是和她同屬陳氏宗親的下一代。不過這番言論聽在陳柏惟耳裡卻相當荒唐，認為對方是為了蹭聲量。而相關消息曝光後，也引來陳氏宗親會內部不滿，認為陳柏惟沒有宗族概念，「樹大必有枯枝」。

陳玉珍先前爆料，自己和陳柏惟其實是「遠房親戚」，並拋出祖譜口訣「公侯可期，詩書為上，用是振拔，千載垂芳」，解釋自己是第28代的「書」，而陳柏惟是下一代的「為」。不過此舉卻被陳柏惟解讀成蹭聲量，認為就像「逼美國人要叫英國人祖先」一樣，還說兩人關係就像林獻堂與林默娘，即便有血緣也是20代以前的事情。「只是同姓林，幾千年前同一祖先，這是她自己來講」。

而陳玉珍近日上TVBS節目回應，遠房親戚的言論並非蹭聲量。她表示宗親之間的關係，是一種傳統的文化聯繫，「大家都是同一個宗族，彼此間有甚麼事情互相幫忙」，認為陳柏惟沒必要回嗆蹭聲量。

陳玉珍在節目中秀出陳氏宗親會LINE群組對話。 圖擷自Youtube
陳玉珍在節目中秀出陳氏宗親會LINE群組對話。 圖擷自Youtube

節目中她也曝光一張多達百人的世界宗親會LINE群組對話截圖，一名馬來西亞的陳氏宗親就指出陳柏惟「沒有宗族觀念，只想抱日本X、民X黨大腿，真是樹大有枯枝」，根本是家門不幸。

陳玉珍也不甘示弱補充，自己上網搜尋過後，發現陳柏惟網路好評度只有5點多，相較之下「我有6點多」，似乎意在打臉陳柏惟的蹭聲量說。她認為陳柏惟已經慌了，所以才會不停的向別人嗆聲。陳玉珍最後也感嘆，「畢竟陳柏惟還年輕啦。」

陳玉珍 陳柏惟

延伸閱讀

陳柏惟嗆不認識 孫大千：回應空心草包的談話真的很累

影／罷免聲浪？陳柏惟比喻：防疫做得好還是被罵得很慘

影／被孫大千說罷免的理由 陳柏惟：回應小人物談話真的累

影／叫陳玉珍阿姑？陳柏惟：我和她好比林獻堂和林默娘

相關新聞

陳柏惟批陳玉珍亂攀關係 陳氏宗親怒了對話曝：樹大必有枯枝

國民黨立委陳玉珍先前爆料，自己和基進黨立委陳柏惟其實是「遠房親戚」，陳柏惟是和她同屬陳氏宗親的下一代。不過這番言論聽在陳柏惟耳裡卻相當荒唐，認為對方是為了蹭聲量。而相關消息曝光後，也引來陳氏宗親會內部不滿，認為陳柏惟沒有宗族概念，「樹大必有枯枝」。

司法內控失靈 陪審可治司法沉痾

台灣陪審團協會上午舉行「司法內控失靈，陪審可治司法沉痾」記者會，台灣陪審團協會理事長陳為祥、創會理事長鄭文龍、前司改國是...

【圖輯】照片看歷史／1994年 前總統嚴家淦奉安大典

前總統嚴家淦奉安大典，於1994年01月22日在三軍大學（國防大學前身）中正堂舉行，當時李登輝總統伉儷親臨致祭，並頒發褒揚令推崇嚴前總統對國家的貢獻；李元簇副總統擔任奉安大典主祭，並率21位治喪大員為嚴前總統覆蓋黨旗、國旗、執紼，大典莊嚴肅穆。

林濁水：就職各國都受邀驕傲什麼？高興而不驕傲才健康

駐美代表蕭美琴出席美國新任總統拜登就職典禮。民進黨前立委林濁水表示，將這件事說成是國人的「驕傲」是過分了，因為大大小小、...

「買火車跟買飛機不一樣」 高鐵購新車拒吞日商天價打持久戰

台灣高鐵公司20日宣布，新車採購案決議廢標，據知情人士指出，因日本廠商報價與市場行情差距過大，董事會討論過後，全體一致認為日方開出每組列車50億元的天價極不合理，即使降到30億元也還是太貴，「是買火車又不是買飛機」，決定暫緩購車案，雖然需求還是存在，但也沒急迫性，以後要跟日方「打持久戰」。

數位身分證突喊卡 48億打水漂？爭議5年吵什麼？

新式數位身分證（New eID）換發過程一波三折，行政院會昨天決議，先暫停數位身分證換發作業，等制定專法、取得社會共識後，再依法辦理。此事一波三折，究竟爭議為何難解？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。