陳柏惟批陳玉珍亂攀關係 陳氏宗親怒了對話曝：樹大必有枯枝

國民黨立委陳玉珍先前爆料，自己和基進黨立委陳柏惟其實是「遠房親戚」，陳柏惟是和她同屬陳氏宗親的下一代。不過這番言論聽在陳柏惟耳裡卻相當荒唐，認為對方是為了蹭聲量。而相關消息曝光後，也引來陳氏宗親會內部不滿，認為陳柏惟沒有宗族概念，「樹大必有枯枝」。

陳玉珍先前爆料，自己和陳柏惟其實是「遠房親戚」，並拋出祖譜口訣「公侯可期，詩書為上，用是振拔，千載垂芳」，解釋自己是第28代的「書」，而陳柏惟是下一代的「為」。不過此舉卻被陳柏惟解讀成蹭聲量，認為就像「逼美國人要叫英國人祖先」一樣，還說兩人關係就像林獻堂與林默娘，即便有血緣也是20代以前的事情。「只是同姓林，幾千年前同一祖先，這是她自己來講」。

而陳玉珍近日上TVBS節目回應，遠房親戚的言論並非蹭聲量。她表示宗親之間的關係，是一種傳統的文化聯繫，「大家都是同一個宗族，彼此間有甚麼事情互相幫忙」，認為陳柏惟沒必要回嗆蹭聲量。

陳玉珍在節目中秀出陳氏宗親會LINE群組對話。 圖擷自 Youtube

節目中她也曝光一張多達百人的世界宗親會LINE群組對話截圖，一名馬來西亞的陳氏宗親就指出陳柏惟「沒有宗族觀念，只想抱日本X、民X黨大腿，真是樹大有枯枝」，根本是家門不幸。

陳玉珍也不甘示弱補充，自己上網搜尋過後，發現陳柏惟網路好評度只有5點多，相較之下「我有6點多」，似乎意在打臉陳柏惟的蹭聲量說。她認為陳柏惟已經慌了，所以才會不停的向別人嗆聲。陳玉珍最後也感嘆，「畢竟陳柏惟還年輕啦。」