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林濁水：就職各國都受邀驕傲什麼？高興而不驕傲才健康
駐美代表蕭美琴出席美國新任總統拜登就職典禮。民進黨前立委林濁水表示，將這件事說成是國人的「驕傲」是過分了，因為大大小小、好好壞壞國家派有大使駐美的都受邀，有什麼好驕傲的？應該高興而不驕傲，才更健康。
林濁水也說，對於蕭美琴出席美國總統就職典禮，國民黨內有的人先問到蕭美琴可能因為疫情關係等因素，沒有辦法出席典禮，大酸「萊豬外交，門都沒有」；有的見可以出席了，又要蕭美琴講出來跟美國換到了什麼，「真是太病態了，一個黨推這類的人當立委？夠怪」。
林濁水指出，藍委蔣萬安說，蕭美琴受邀國人應該感到高興，這才健康；但說不會觸怒中國，這卻很奇怪也不合事實，何妨改建議中共不要生氣，「只是建議一下，應該還可以吧」？
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