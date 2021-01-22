國軍餐費被刪減 藍委罵：竟不如學生營養午餐費
國民黨團提案凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費百萬元，引發熱議。國民黨團書記長林奕華晚間也透過臉書表示，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度又調降0.18元，「國軍餐費竟不如學生營養午餐費，政府不用負責嗎？」
林奕華指出，國軍在兩岸關係緊張之際，不分晝夜捍衛疆土，軍人吃飽吃好是長官的責任，海軍司令部所屬基層官兵吃不好、吃不飽只想叫外賣，叫了外賣又棄單，造成軍民關係緊張、民怨四起。
國民黨團認為，必須檢討國軍軍紀以及國軍副食費(餐費)每單位成本僅2.06元是否合理。所以提案凍結100萬元，並非刪除，要求檢討後提出報告即可動支。
林奕華質疑，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年度的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度2.06元，又調降0.18元。學童營養午餐補助都從每餐3.5元調漲至6元，保家衛國的軍人弟兄餐費卻被蔡政府刪減，這是什麼政府？
林奕華也諷刺，國軍之前還對蔡總統喊「啾咪」、大聲說總統我愛你，看來真是真心換絕情。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言