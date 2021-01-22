國軍餐費被刪減 藍委罵：竟不如學生營養午餐費

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖取自國民黨團書記長林奕華臉書。
圖取自國民黨團書記長林奕華臉書。

國民黨團提案凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費百萬元，引發熱議。國民黨團書記長林奕華晚間也透過臉書表示，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度又調降0.18元，「國軍餐費竟不如學生營養午餐費，政府不用負責嗎？」

林奕華指出，國軍在兩岸關係緊張之際，不分晝夜捍衛疆土，軍人吃飽吃好是長官的責任，海軍司令部所屬基層官兵吃不好、吃不飽只想叫外賣，叫了外賣又棄單，造成軍民關係緊張、民怨四起。

國民黨團認為，必須檢討國軍軍紀以及國軍副食費(餐費)每單位成本僅2.06元是否合理。所以提案凍結100萬元，並非刪除，要求檢討後提出報告即可動支。

林奕華質疑，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍今年度的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度2.06元，又調降0.18元。學童營養午餐補助都從每餐3.5元調漲至6元，保家衛國的軍人弟兄餐費卻被蔡政府刪減，這是什麼政府？

林奕華也諷刺，國軍之前還對蔡總統喊「啾咪」、大聲說總統我愛你，看來真是真心換絕情。

國軍 林奕華 國民黨

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