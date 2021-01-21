帛琉新任總統：台帛邦誼穩固 盼台帛建立安全旅行圈

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天以總統特使身分出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，吳釗燮在典禮後晉見新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），惠恕仁重申兩國邦誼穩固，他希望強化兩國未來在醫療與觀光產業的合作與交流，更表達對台帛建立安全旅行圈的高度期望。

外交部表示，吳釗燮21日上午出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，先後參加參眾兩院議員宣誓儀式及正副總統就職典禮。惠恕仁在就職演說中特別介紹吳釗燮，獲得全場熱烈的歡迎掌聲，吳釗燮為現場唯一受邀與會的外國元首特使。

外交部表示，吳釗燮下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建的社區中心落成剪綵儀式，展現我國長期支持帛國國家發展並致力造福當地人民的努力成果，惠恕仁致詞時表示，全球面臨氣候變遷的生存威脅，台灣援建遭超級颱風摧毀的活動中心，象徵台帛兩國堅實的發展夥伴關係，典禮簡單隆重。