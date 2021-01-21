展嚴審預算決心 國民黨團聘周萬來任顧問強化議事攻防

立院臨時會明繼續協商今年度中央政府總預算，但傳出民進黨團已決定挾立委人數優勢「寸土不讓」，連數位身分證8.7億元預算都將保留。備戰總預算案攻防，國民黨團已請立法院前副秘書長周萬來任黨團顧問，這次不走武鬥，改拚文攻。

為提升黨籍立委與立委助理、黨團助理對議事運作熟悉度與整體議事戰力，國民黨團今天中午也先舉辦首場立法院議事運作研討會，讓周萬來親自分享對議事規則的看法與攻防經驗，並提出後續攻防建言，近10位立委還全程參與。

邀周萬來任講師的資深立委費鴻泰表示，舉辦研討會讓各委員辦公室、黨團助理同仁一起研討議事規則與預算審查，就是要讓大家更熟悉立法院職權行使法及議事規則內容，「整軍經武」。

費鴻泰說，若民進黨包含審議中央政府總預算案，甚至是後續相關議案，態度還是要挾立院人事優勢鴨霸行事的話，那就一切回歸到議事規則來處理所有委員提案，國民黨團不只會武鬥，文攻也沒有問題。

知情人士表示，這次審議總預算朝野共提出3672案主決議、增加歲入預算案，與刪減、凍結預算案，若民進黨團真的要寸土不讓，國民黨團為幫民眾看緊荷包，那就逐案「重複表決、記名表決」，大家一起在議場「不斷電」戰到31日。