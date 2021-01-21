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指縣長不符地方期待 澎湖馬公商圈理事長領表要罷免賴峰偉

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／澎湖即時報導
澎縣長賴峰偉最近發起「禁桃令」引發兩極反應，縣內民眾今卻領表打算罷免他。圖／澎湖縣政府提供
澎縣長賴峰偉最近發起「禁桃令」引發兩極反應，縣內民眾今卻領表打算罷免他。圖／澎湖縣政府提供

台灣本島「罷免風」也吹向澎湖，馬公商圈理事長鮑威宏今天到澎湖縣選委會領表，準備發動連署罷免縣長賴峰偉，澎縣府發言人陳其育證實此事，並表示尊重民主機制，但不樂見因個人利益浪費社會成本。

最近新冠肺炎疫情升溫，賴峰偉因開第一槍宣布「禁桃令」，引起正反意見對峙。不料，原支持他的馬公商圈理事長鮑威宏，今午突到縣選委會領表，醞釀「罷賴」。

據了解，鮑男認為賴峰偉上任以來，強勢整頓馬公市交通、燒烤業者、媽祖文化園區，不符商圈人士期待，因此決定發動罷免。

2018年澎湖縣長選舉時的選舉人數為8萬6603人，據選罷法，如要罷免縣長，第一階段需有原選舉人數1%以上的縣民連署，即需867人連署，如果通過第一階段，第二階段連署要有原選舉人數10%的有效連署份數才能成案，即需8661人有效連署。

罷免 澎湖 賴峰偉 新冠肺炎 疫情

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