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蕭美琴出席就職典禮觸怒中國？蔣萬安：不會！應感驕傲

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委蔣萬安下午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影

美國新任總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日舉行就職典禮，駐美代表蕭美琴受邀出席。對此，國民黨立委蔣萬安下午受訪，對於蕭美琴出席就職典禮是否觸怒中國？蔣萬安說，不會!國人應感到驕傲。

另外，因國民黨立委馬文君曾在臉書大酸台灣無法取得邀請函「萊豬外交，門都沒有」，今遭許多網友前往留言「出征」。蔣萬安說，其實馬文君後來做回應，她講得很清楚，事實上她前面幾次跟外交部詢問是否有收到邀請，她回應時說，如果在這次因為疫情關係等因素，沒有辦法出席，也不意外，但若能受邀正式參加就職典禮，其實更好。

蔣萬安說，既然蕭美琴代表能夠正式受到美國政府邀請，參加就職典禮，這應該是全體國人應該感到高興、驕傲的事情。媒體追問，會不會擔心蕭美琴參與就職典禮，觸怒中國？蔣萬安說，不會，他覺得這是全台灣上下、國人共同的心願，也非常樂見、感到驕傲的一件事。

至於藍營如何看美台關係？蔣萬安說，黨主席江啟臣強調，跟美方關係一定要維持緊密的互動、合作，在江的發言和在立法院提出的決議案，也充分表達這樣態度，拜登政府現在已經正式上任，希望能夠更積極的跟美方來有更多接觸、互動、了解，讓台美關係能維持非常好的狀態。

蔣萬安 蕭美琴 馬文君

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