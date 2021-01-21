國安高層：拜登政府將延續對台承諾 亞洲布局不會重置

美國總統拜登正式就任。國安高層表示，從拜登新政府的國安團隊核心與亞洲戰略布局，人事、政策兩大面向分析，拜登政府對亞洲戰略重要性將提升，不至於「重置」；且美國的亞洲政策具延續性，也將延續對台灣的承諾。

國安高層指出，從拜登政府的國安核心名單看來，復辟主義未佔上風；美智庫、學界同樣指出，拜登的世界觀十分寬廣，足以容納不同路線的多元意見，拜登顯然是信任許多歐巴馬政府的高級官員，但對於歐巴馬時期的謹慎和漸進主義也有所保留，可以預見中國議題是拜登政府檢視的重要項目，而從拜登目前提名的國安團隊核心名單，對中妥協派尚未入列，可以推估主張全盤重置川普政府政策路線的「復辟派」未佔上風。

國安高層說，美國的亞洲政策具延續性，也將延續對台灣的承諾；準印太事務協調總監坎博在去年12月「2020台美日三邊印太安全對話」上即表示此觀點，且美方已經展開在亞洲的重新定位，包括台海安全，以及中國在南海、印度、澳洲甚至對亞洲民主國家的經濟杯葛，美國兩黨也都瞭解美國未來在亞洲面臨的挑戰。該人士表示，毫無疑問，台灣將持續與美方維持在亞太區域的夥伴合作關係。

國安高層指出，準國務卿布林肯日前在參議院聽證會的說法與坎博相同，同樣表達堅決信守對台灣的承諾，也指出，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，確保台灣有自我防衛能力，並且希望看到台灣在世界各地扮演更大角色。

國安高層說，拜登提名的貿易談判代表戴琪熟捻美中台經貿關係，能否因此促進經貿互動，值得關注；而面對台美進一步經貿互動，需要的是更多的互信，期待雙方未來能有足夠共識談出更多結果。

國安高層表示，印太地區的和平穩定，仍將會是美國、台灣與周邊各國的共同期盼與利益，蔡英文總統面對美國新政府，在處理兩岸關係也將維持一貫原則，共同討論、找出方法，務實解決問題。