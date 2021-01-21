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美國重返世衛 外交部：持續透過雙邊管道加強和美合作

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
拜登正式就任為美國第46位總統。路透
拜登正式就任為美國第46位總統。路透

美國總統當選人拜登今天宣誓就職，連簽17項行政命令逆轉川普政策，包含停止退出世界衛生組織（WHO）程序。外交部今天表示，外交部注意及尊重美方重返世衛的決定，將繼續透過雙邊及多邊管道加強和美方合作，與友邦及理念相近國家討論如何貢獻國際、增進台灣參與世衛機會。

克拉夫特卸任前發表對台聲明，並錄製超過7分鐘的影片，稱讚台灣是國際舞台上的良善力量，對國際公共衛生盡責，卻被中華人民共和國排擠、消音、壓迫的目標，她說現在是世界各國團結對抗中華人民共和國排擠並孤立台灣的時候了。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例會上表示，外交部重視拜登政府有關重返WHO的決定，將繼續透過雙邊及多邊管道，加強和美方在醫衛及防疫上的合作，外交部會和衛福部繼續秉持專業、務實、有貢獻的原則，和友邦及理念相近國家密切聯繫，共同討論如何具體貢獻國際，及增進台灣參與世衛的機會。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）離任前再度為台灣發聲，陳龍錦說，克拉夫特的影片再度呼籲不應該把台灣排除在國際組織和會議之外，重申台灣參與WHO、國際民航組織等國際組織的重要性，也批評聯合國拒絕台灣民眾參訪是不合理政策。

陳龍錦說，克拉夫特在離任前最忙碌的時刻還替我國發聲，懇切的言詞讓我方非常感動，在任內最後一刻仍強勁為台灣國際參與發聲，我方表達由衷感謝，期待未來能與克拉夫特維持良好的友誼與合作關係。

外交部 克拉夫特 WHO

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