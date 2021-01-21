【即時短評】國發會點火內政部善後 數位ID曲終人散？

國家發展委員會2018年底發表「智慧政府發展藍圖」，成為這次推行數位身分證的濫觴，只是，國發會點了火後聲音漸失，內政部兩年多來在爭議聲中與民代、民團溝通，尾聲推動不成，還得善後訂定沒有時程表的專法，諾大政策變成只有內政部一個部的事，這政策若就此曲終人散也不意外。

2018年12月27日，時任行政院長是副總統賴清德，他在行政院會聽取「智慧政府發展藍圖」報告。國發會認為，數位身分識別證（New eID）為實現智慧政府各項措施基礎，應優先完成「全面換發數位身分識別證」及「建立具安全且可信賴的資料傳輸機制（T-Road）」等基礎架構，賴則要求國發會為此擬定整體行動方案，如今看來，內政部很難說有得到整體行動方案的奧援。

當年會中報告、會後說明都是國發會，屢屢對外保證數位身分證只有辨識功能，沒有儲存資料在其中，若未來要發行內政部所謂的新國民識別證，資料的內容一定不超過現在紙本身分證的內容，甚至還要更少，只剩下辨識功能，不會有人權爭議，為求外界支持換發，也強調台灣現行身分證偽造容易，相關材料網路上都買得到，一定要進化到數位身分證。

後續國發會也多次主動釋出數位身分證資訊，包含現行1代表男性與2代表女性之外，考慮將「7」保留給跨性別人士使用，擬取消卡面的國旗、配偶與出生地等等，種種資訊引發民眾熱議，尤其國旗取消、配偶取消等說法甚至招致猛烈抨擊。事後國發會解釋，一切都要交由執行部會內政部決定。

國發會當年種種說法，今日全成為內政部必然的承擔，別說資安與人權議題依然無解，行政院喊出暫緩計畫之後，現行身分證防偽功能不佳，內政部也無法解除源頭，只能喊出加強查緝這種雞肋般的語言。

再者，今日行政院、內政部喊出暫緩，要待專法完備再推出，但專法沒有時程表就罷了，蘇貞昌還要求政策無懈可擊才能推出，這番話任誰聽來都是不想再推的說法；且縱使暫緩後，軟體部分不用賠償標案業者，可中央印製廠已砸下去的投資，最後損失絕對是全民買單，這些可沒有隨著暫緩就一筆勾銷。