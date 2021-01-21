蔡英文下令守住黃捷 李彥秀：自己人王浩宇情何以堪

國民黨副秘書長李彥秀在臉書表示，蔡英文總統昨天以民進黨主席的身份下令要守住這一局，可惜這一局不是防疫，甚至不是民進黨的局，是無黨籍高雄市議員黃捷罷免這一局，民進黨桃園市議員王浩宇情何以堪？李彥秀說，民進黨不是才說遺憾國民黨介入王浩宇罷免案，民進黨這時候又不介意政黨介入罷免了嗎？

李彥秀表示，對於罷免案的操作，民進黨連對自己的人都有兩套標準？但黃捷可能連自己人都不是。黃捷是的確友善民進黨的無黨籍的議員，蔡英文下令守住，卻放生自己黨籍的王浩宇，難到民進黨也承認王浩宇不適任嗎？

李彥秀認為，民進黨的朋友幫忙守住這一局的時候，好像該聽聽地方的聲音。地方上早就傳出，黃捷自己透過罷免案想炒高自己聲量，投身立委選戰的企圖心，更牽扯民進黨接下來的市長布局，民進黨真的需要幫黃捷守住這一局嗎？

李彥秀強調，罷免是人民意志的展現，尊重選民的選擇，不管結果如何都是一次民意的展現，也是一次對政治人物的考驗。民進黨應該相信黃捷，而不是守住黃捷。不過李彥秀也酸，王浩宇情何以堪？原來只有民進黨能介入罷免。