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宣示挺黃捷 賴士葆：把社會變對立不就是蔡英文？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免，民進黨批國民黨介入造成政治對立，但民進黨主席蔡英文總統昨卻在民進黨中常會要求力挺也遭罷免的無黨籍高雄市議員黃捷。國民黨立委賴士葆上午批評，難道不就是蔡總統把社會變得如此政治對立？

賴士葆表示，當初罷免高雄市長韓國瑜，民進黨中常會通過全力支持罷韓，最近怎麼還有臉說國民黨挺罷王是挑起政治對立？更何況蔡總統現在還下令全黨介入挺黃捷，難道民進黨可以做，國民黨不能做？

賴士葆質疑，總統要中立，不能用強烈政黨意志保一個人，否則這個社會一定會遭蔡撕裂，但現在把社會變得如此政治對立？難道不就是蔡英文嗎？認為蔡是怕黃捷一倒會引發骨牌效應，讓割萊委成功，動搖民進黨。

國民黨立委陳玉珍也說民進黨發言人顏若芳說不要在罷免案挑起政黨對立，蔡英文卻在中常會號召全黨挺黃捷打臉，難道是要全黨挑起政黨對立？民進黨說話時候不要得了失憶症，二、三天前說的話現在馬上打臉，言行標準這麼不一致。

陳玉珍揶揄，民進黨對同黨的王浩宇遭罷免都沒有這樣的支持，自己背棄自己的同志，現在反倒支持黃捷，還是親疏有別；同意蔡應該擔心產生骨牌效應，怕黃捷被罷免後，還有台灣基進立委陳柏惟也可能遭罷免落馬。

民進黨 罷免 黃捷

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