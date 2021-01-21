蕭美琴參加拜登就職 陳玉珍：2016川普還與蔡總統通話

美國新任總統拜登昨天就職，我駐美代表蕭美琴獲邀參加就職典禮，民進黨認為是台美斷交42年來台美關係重大突破。國民黨立委陳玉珍表示，肯定蕭能參與典禮，但不必誇大宣傳，否則相較2016年美國前總統川普與蔡總統通話反算退步。

國民黨立委賴士葆表示，蕭美琴獲邀參加拜登就職典禮當然是好事，但中間曲折如何，蕭也有必要向人民說明，究竟是透過私人關係，還是美方要我方用類似吃萊豬換，是不是還要買什麼降低美國對台逆差，這都要說清楚。

國民黨立委李德維也說，樂見台美關係能良好，美方邀蕭美琴參加拜登就職典禮很好，但背後勢必付出很多代價，不管是開放萊豬或4年來花約1800億美元軍購；盼蕭之後能真正掌握美國政情，而不是用台灣人血汗或金錢換取這些待遇。

]陳玉珍說，我國派代表參加美國總統就職今年不是第一回，2016年川普還跟蔡總統通話，那時還舉國歡騰；外交工作要在之前基礎上推進，參加就職典禮只是歷年最低標準，蕭美琴應努力跟2016年一樣才是及格表現。

國民黨立委陳以信則說，肯定蕭美琴能參加拜登就職典禮，但不需要宣傳成台美關係重大突破；這次就職典禮籌備工作與過去不同，今年因新冠疫情採相當權宜的做法，我方能參加代表對美功做扎實，至於是否背後有交換是過度揣測

陳以信提醒，就職典禮台下也是政治舞台，可自然與美國、各國政要、參眾議員互動，像前總統馬英九任內參加教宗就職典禮，也在梵蒂岡廣場自然的與時任美國副總統的拜登互動交談；蕭美琴應在場反映國人對美國萊豬有疑慮心聲。