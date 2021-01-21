駐美代表首正式受邀出席就職 外交部：台美密切實證

外交部發言人歐江安今天表示，美國總統副總統就職典禮在美國首都華盛頓國會山莊西草坪舉行，駐美代表蕭美琴接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）正式邀請，代表政府出席致賀。

歐江安表示，受到新冠肺炎疫情影響，美方基於防疫考量，大幅縮小本屆美國總統就職典禮舉辦規模，我駐美代表首度正式受邀參與美國最重要的民主盛會，彰顯台美基於共享價值的緊密友好關係，我方很感謝，也是彰顯台美之間基於共享價值，關係更密切的實證。

歐江安說，首度受邀的意思不是說我國駐美代表以前都沒去，而是以前是透過國會議員或其他組織輾轉參加，這次是第一次收到正式邀請，也和其他受邀者一樣可以帶一位賓客，具有重大意義，未來我國政府將在既有良好基礎上，持續與拜登政府團隊推動各層級及各領域的交流與合作，進一步深化台美合作夥伴關係。

多位國民黨立委之前質疑蕭美琴是否沒有收到邀請函，外交部過去均未證實收到門票，媒體提問過去為什麼沒有證實，歐江安表示，不是要打臉任何人，我方之前就接到了，沒有說是因為在外交上，通常會等到事實發生後才會證實，且基於台美關係及外交處理的經驗，不會在事情還沒發生前宣揚，因此先前只說「最適當方式」祝賀，「機率不高」指的則是組慶賀團飛到華府去，從來沒說過蕭美琴不會去。