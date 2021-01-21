歐洲議會通過2挺台決議案 外交部表感謝

外交部今天表示，歐洲議會20日晚間在全會接連高票通過「共同外交暨安全政策」年度執行報告及「共同安全暨防禦政策」年度執行報告兩決議案，外交部對於歐洲議會今年初接續通過兩項友我決議案，以具體行動展現對台灣的支持，表達誠摯感謝。

外交部表示，決議案重申歐盟將持續關注台灣情勢，並提升與台灣的政經關係，同時嚴正關切近期台海緊張情勢及中國對台灣的軍事挑釁，也首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視其對台交往政策，及強調國際夥伴合作鞏固台灣民主不受外來威脅等挺台內容。

外交部表示，歐洲議會去年在全會通過6項友我決議案，今年初即再接續通過兩項友我決議案，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表達誠摯的歡迎與感謝。

外交部表示，此外，兩項決議文均再度呼籲歐盟及其會員國支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織、世界衛生大會及其他國際組織的機制及活動，並分別肯定台灣抗疫成果，感謝協助歐盟抗疫，以及關切惡意第三國對台灣等印太民主國家的所為，包括意圖破壞防疫作為的假訊息攻勢。

外交部表示，兩份決議案是歐洲議會就歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」年度執行報告提出的整體政策建議，獲得跨黨團議員的廣泛支持，今年與台灣情勢相關的條文內容大幅增加，也顯示台灣在全球地緣政治的影響力更受到重視。

外交部表示，我國作為印太地區的重要成員，將持續深化與歐盟在內理念相近夥伴的積極合作，堅定捍衛民主自由的價值，共同促進區域和平、穩定及繁榮。