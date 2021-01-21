酸「台灣未受邀拜登就職」被打臉 馬文君：有失誤就改正

美國新任總統拜登與副總統賀錦麗於美東時間20日舉行就職典禮，國民黨立委馬文君在臉書酸台灣無法取得邀請函「萊豬外交，門都沒有」，隨後傳出駐美代表蕭美琴正式受邀出席消息，網友質疑被打臉。馬文君今回應，該講就講，該監督就監督，有失誤就改正，是她做為國會議員的責任，也是義務。

馬文君透過臉書指出，相較其他友邦使節早被邀請，相較過去透過國會議員取得，台灣壓線拿到就職典禮門票，顛覆傳統。她不只一次呼籲正視美中台關係已經翻入新頁，卻又讓過去的經驗，框限了對未來的想像。

馬文君說，無法出席不意外，能出席當然更好，但民進黨政府左一句「忍辱負重」，右一句「細膩籌劃」，說蕭美琴早就拿到邀請函，只是不能公開云云。情節之曲折，鋪陳之離奇，簡直和「賭神」電影裡，高進在最近500副牌裡加入摸戒指的小動作，只為了削到賭王陳金城這個老狐狸沒兩樣。

馬文君說，所謂「42年來最大突破」，又把當年同樣吹上天的「川蔡熱線」給拋諸腦後了，4年前，蔡總統甚至可以與總統當選人川普通上電話；4年後，卻只是為了受邀出席就職典禮就狂喜，這是突破了？還是回到原點？

馬文君說，那些久經沙場的正牌外交官回來了，拜登政府對台政策的起手式，賞了排頭，也給了驚喜，使出讓台灣認清現在誰是老大的手腕，也展現「台灣如果聽話，還是有果子吃」的懷柔，日後要跟這些高手打交道，可不是與川普金主視訊這層級的過招。