數位身分證專法何時推出？ 內政部：尚無時間表
行政院會今天決議，換發數位身分識別證於專法制定，取得社會共識後，再依法辦理。內政部長徐國勇在會後記者會表示，專法尚需凝聚共識，由內政部擬定、政委羅秉成協助溝通工作，對於何時會送行政院，目前沒有時間表。
徐國勇指出，去年新冠肺炎肆虐全球，也讓數位身分證進程上遲延，例如空白卡製作是在捷克，政府也有編列預算要到捷克視察，因疫情關係無法前往，若現在要去也很麻煩，需經捷克政府核准。
再來是行政院長蘇貞昌也提到不冒進，台灣防疫做得好，口罩國家隊是重要因素，口罩實名制能做得好，健保卡也是關鍵，健保卡因為有災防法、傳染病防治法等相關法制可以處理。尤其這一年來美中台關係及國際情勢，駭客攻擊特別活躍，引發民眾對資安再加強的疑慮，加上很多公民團體提出相關意見，所以決定暫停，等專法通過後再依法辦理。
行政院秘書長李孟諺說，數位身分證籌備過程雖然有溝通，資安、資訊界及法界認為法源有待強化，學界也有很多建議和陳情，加上原來要試辦的地方政府也有些反應意見，經過綜合考量決定暫緩辦理，等法律完備、資安疑慮充分盤整後再推行。
徐國勇說，專法的制定是內政部，但執行部會是不是內政部，還要看立法過程。院長蘇貞昌也有請副院長沈榮津會同相關部會協調，但法制制定由內政部承擔。
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