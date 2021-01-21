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美總統拜登就職 學者：視中國動態 啟動「後一中政策」

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
有專家認為，美中關係回不去了，認為美中互動已經改變。圖／歐新社
有專家認為，美中關係回不去了，認為美中互動已經改變。圖／歐新社

美國總統拜登（Joe Biden）20日正式於華府宣誓就職，台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，民主黨在去年通過從黨綱中拿去「一中政策」，象徵拜登政府可能視中國表現，決定是否具體化「後一中政策」。

國策研究院、台灣世代教育基金會今舉行「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會，邀請專家學者對於美中台局勢做分析。

張國城認為，美中關係未來4年未必是悲觀的，尤其中國在過去4年「攻城掠地」，在國際組織、經貿領域獲得許多成果與績效，且中國軍事力量顯著成長，限縮美國在亞太地區的行動自由。

張國城表示，拜登政府的目標，還是會著重於與盟邦的實質聯繫，對中的政策會重視國際建置、強化談判溝通，代替直接的對抗與圍堵，局面將走向「經貿熱、政治冷」。

他也指出，美國民主黨全國代表大會（2020 Democratic National Convention）去年於威斯康辛州密爾瓦基市舉行，通過黨綱在關於台灣的文字上，拿掉2016年版本中「一個中國」的字眼。

他表示，雖然黨綱沒有強力的約束性，但也代表拜登政府的對中政策可能會更有彈性，將視中國今後動態，是否符合美國期待，來決定是否具體化後一中政策。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則表示，美中關係回不去了，認為美中互動已經改變，並指出，未來美國對中態度會像「鴛鴦鍋」，在攸關傳統安全的軍事國防議題上，會比較強硬，但對於非傳統安全的議題，就會比較軟一點。

民進黨立委羅致政則分析，台灣的地緣戰略地位已經不同以往，尤其在中國崛起後，對美國在地區的權力平衡帶來新的衝擊跟挑戰，讓台灣的戰略地位重要性已經到了不能忽略的階段，未來也只會增加，不會減少，認為台灣要在軍事、經濟等各方面，與美國成為不可或缺的盟友，搭配美國對於地區戰略的調整，台灣「不會成為被犧牲的籌碼」。

拜登 一中政策 美中關係

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