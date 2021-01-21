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網傳隔離者趴趴走？桃園封城？ 桃市府籲勿散布假訊息

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府今天指出，近日網路及Line通訊軟體上流傳「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，桃園就48個」等不實數據，還有人傳言桃園將封城等訊息，市府強調都為假訊息。圖／桃園市政府提供
桃園市政府今天指出，近日網路及Line通訊軟體上流傳「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，桃園就48個」等不實數據，還有人傳言桃園將封城等訊息，市府強調都為假訊息。圖／桃園市政府提供

桃園疫情升溫，通訊軟體轉傳訊息也越來越多，似真似假，桃園市政府今天指出，近日網路及Line通訊軟體上流傳「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，桃園就48個」等不實數據，還有人傳言桃園將封城等訊息，市府新聞處長詹賀舜澄清，這些資訊是假訊息，呼籲市民朋友切勿轉傳錯誤訊息，以免觸法，最高可罰300萬元。

詹表示，截至今天（21日）桃園確診的10個本土案例，不管是院內感染或社區感染皆有感染源可循，現依中央疫情指揮中心指示進行完備的防疫措施，桃園也無外傳的封城計畫。

未料最近通訊軟體流傳一則訊息，指出居家隔離　健康自主管理者人到處趴趴走，還明確指出5到7日列管人口48人，近日又增加10人，更列出桃園各區的列管人數，最後提醒「出門小心，一定帶口罩」等字句。桃園市政府強調，此為假訊息，切勿再轉傳。

詹賀舜說，除八大場所外，市府也會將傳統市場納入強制佩戴口罩的場所，且停止試吃與試用、提高消毒頻率，衛生局之後也會進行公告，在宣導期後，民眾進入傳統市場未戴口罩，勸告不聽者可處以3000元到1萬5000元罰鍰。

桃園市政府指出，依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，請民眾接獲來源不明的疫情訊息，切勿隨意轉傳。

COVID-19 新冠肺炎

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