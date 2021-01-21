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祝賀拜登就職 蘇貞昌：盼美國新政府上任台美越來越好

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
美國總統拜登就職演說中呼籲「美國團結」與恢復「美國精神」。歐新社
美國總統拜登就職演說中呼籲「美國團結」與恢復「美國精神」。歐新社

美國第46任總統拜登與副總統賀錦麗已宣誓就職，行政院長蘇貞昌今表示，他代表台灣政府向兩人表達誠摯祝賀，蔡政府上台後，台美關係不斷有好的進展，而外交是內政的延伸，希望美國新政府上任後，台美關係越來越好。

蘇貞昌說，在蔡英文總統領導下，台美雙方在經貿交流、區域安全等合作越來越緊密，台美高層官員互訪頻繁，且這次中華民國駐美代表蕭美琴獲得正式邀情出席拜登和賀錦麗的就職典禮，更是台美關係42年來的重大突破。

蘇貞昌表示，美國準國務卿布林肯強調堅決信守對台灣承諾，確保台灣自我防衛能力，他也肯定與感謝第一線外交工作人員的努力成果，而內政是外交的延伸，台灣在防疫、經濟等領域成績亮眼，這是全體行政團隊的共同努力，希望在美國新政府上任後，台美關係可以越來越好。

台美關係 蘇貞昌 拜登

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