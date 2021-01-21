美國總統拜登就職 羅致政：美國可預測性大增

美國總統拜登（Joe Biden）20日正式於華府宣誓就職，民進黨立委羅致政今指出，拜登政府在外交布局上都是台灣熟悉的面孔，可預測性、確定性大幅提高，並認為拜登在川普對中戰略上，現行政策若沒有大錯，應無調整的企圖與動機。

國策研究院、台灣世代教育基金會今舉行「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會，邀請專家學者對於美中台局勢做分析。

立委、民進黨國際事務部主任羅致政在發言時表示，目前看來，拜登政府在國務院、國安會等的人是布局，「都是我們熟悉的臉孔」，過去說過的、寫過的談話立場，都可以被拿來研究分析，相較於川普上台時的不確定性，可預測性是比較高的，有利於台灣在關鍵時刻提出必要的回應和做法。

他也指出，拜登團隊宣布，將任命資深外交政策專家坎博（Kurt Campbell）擔任白宮新設的「印太事務協調官」，曾在2019年與準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）共同撰文，內容幾乎回答喔方有的問題。

羅致政說，該文的內容指出，美國與中國交往的時代已經過去，透過交往來改變中國的方向已經結束，但也不能回到冷戰的邏輯，並強調要學到美蘇冷戰的教訓，不能放棄交往就回到冷戰。

除了那邊文章值得關注，羅致政進一步分析，美國外交政策應該仍會延續「If it ain’t broke, don’t fix it」（如果沒有壞，就不用修）的精神，所以他在聽拜登團隊的發言都在尋找他們對於川普政策的批評。他認為，如果川普現行外交政策若無大錯，拜登政府也沒有任何調整的企圖和動機。

他表示，美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）的大戰略與川普政府沒有太大的差異，但在戰術上會有所不同。

首先，羅致政認為，拜登政府將放棄川普政府堅持美國獨大的單邊主義，將更重視與盟邦，和與國際組織的互動；另外，他表示，美國也將更標榜民主自由人權等價值，拉進理念相近國家，同時修補、強化行政部門與國會的之間的關係。

羅致政說，川普政府的外交政策多淡化國會角色，他相信拜登政府未來會做更多的努力，減少與國會的對立，而這樣對台灣有利，特別是台灣在美國國會獲得跨黨派的支持。

羅致政也指出，駐美代表蕭美琴受邀參加拜登的就職典禮，是自1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會（JCCIC）」的正式邀請，不同於以往都是透過美國國會議員提供給選區選民的一般入場卷參加，「意義是完全不一樣」，也凸顯美國行政部門與國會關係開始合作的例子，是一個很好的開始。