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蘇貞昌：同意暫緩數發行位身分證 沈榮津協助蒐集意見

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
數位身分證推行確定暫停。報系資料照片
數位身分證推行確定暫停。報系資料照片

行政院長蘇貞昌今表示，數位身分證發行要讓社會各界接受，且讓國會完成法制準備後再進行，因此同意暫緩數位身分證發行計畫，他也請副院長沈榮津召集部會，協助蒐集各方面意見。

內政部今赴行政院會報告「新式身分證換發檢討評估」，會後內政部發出新聞稿表示，行政院院會今決議，換發數位身分識別證於專法制定、取得社會共識後，再依法辦理。

蘇貞昌會中指出，數位身分證的發行，本意是希望對於個資更有安全保證、政府服務效能上也能升級，原是「智慧政府規劃」、邁向數位國家的重要政策之一，經過內政部努力修正、最好的製作過程甚至要試辦無虞才要全面發放，全面開放。

不過，蘇貞昌說，確實國際對於資安攻擊手法不斷有新的手法，有各種令人擔憂的現象，個人對於自我資訊的要求也提高，內政部這段時間用盡各種方式對外說明，聽取各界指教，立法院也提供很多意見，政府都傾聽謙卑反省，希望各界可以接受立意良善的作為。

蘇貞昌表示，因為國際資安常常受到駭客攻擊，讓台灣人民更加提高警覺，尤其對於中國資安攻擊台灣是第一線，人民應該要警惕、要求升級，他認為數位身分證發行要讓社會各界接受，讓國會完成法制程序，因此同意暫緩數位身分證發行計畫，待法制完備後讓社會各界了解與溝通再進行。

雖然政策喊卡，但蘇貞昌要求沈榮津召集部會就各方面意見蒐集，讓政策在法制完備後、立院三讀相關專法再進行；他也肯定、感謝內政部在這時間的努力，定在社會有疑慮的時候，繼續努力、沒有氣餒，也特別感謝央行楊總裁的協助，不過新時代要有新做法，得要用最謙卑的態度，最科學的準備，讓人民信任政府，讓民眾放心支持。

身分證 內政部 蘇貞昌

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