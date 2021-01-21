民進黨成立工作群組挺無黨籍黃捷 罷捷進入藍綠對決

高雄市罷免高雄市議員黃捷之事，進入政黨對決的局面，昨天蔡英文總統發聲要民進黨不能像過去一樣都坐視不管之後，立委、民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天表示，民進黨中央和地方已成立一個工作群組，包括他、立委許智傑和中央黨部的幹部成立一個群組，將在與黃捷商量如何提供協助之後全力幫忙黃捷，這個群組不包括市長陳其邁。

對於蔡總統、導演吳念真和民進黨的支持，黃捷今天上午表達感謝，並說面對這樣的鼓勵，一定會全力以赴努力把市議員工作做好，在議會的問政、還有在地方上的服務，一定會更努力的讓大家看見她的成績，支持者如果認同、也肯定她的努力的話，希望2月6日可以投下「不同意」票。

趙天麟說，民進黨站出來幫助黃捷，是被動的，因為國民黨部、黃復興黨部已經出面介入罷韓行動，已經組織動員，這對鳳山區民眾和無黨籍的黃捷不公平，黃捷並沒有做錯什麼事，只不過在議會質詢時問倒前市長韓國瑜就要被罷免，這不是理智論辯的事，民進黨希望為高雄市、為鳳山留下好議員。

國民黨、民進黨都介入罷捷，會不會在藍綠對決的情況下激化罷免情勢？趙天麟說，這是作用、反作用力的問題，民進黨是被動因應。

目前鳳山支持民進黨的選民中，有人擔心黃捷的人氣拉高之後，可能對民進黨的議員選情不利，趙天麟認為立委許智傑和鳳山的民進黨議員已站出來聲援黃捷，這是民進黨無私的表現，民進黨有一定的高度和情操， 支持黃捷和明年的市議員選舉是兩碼事，與未來立委選舉也無關，根據民進黨的黨規，要入黨兩年才有資格參選，現在離明年選舉不到兩年，黃捷也過了這個期限，不會加入民進黨參選議員。

趙天麟說，罷免黃捷，是不折不扣國民黨在鳳山所進行的一場報復性的罷免、政治介入的動員，民進黨會在尊重黃捷情形下，全面的支持她，希望鳳山一定要留下這個好議員，不要讓政黨的惡鬥在鳳山區操作進行， 否則對鳳山市民不公平。