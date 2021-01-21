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蔡總統宣示挺罷捷案 江啟臣：搞不清楚民進黨標準在哪?

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免，民進黨批評是國民黨造成政治對立所致，但兼任民進黨主席的蔡英文總統昨卻在民進黨中常會要求力挺無黨籍高雄市議員黃捷。國民黨主席江啟臣上午批評，民進黨與蔡總統又讓人感覺雙重標準。

江啟臣表示，王浩宇罷免案過關時，民進黨說是政黨介入結果，現在卻出來講要守下黃捷這一局，特別是黃還不是民進黨員，實在搞不清楚民進黨標準在哪。

江啟臣認為，現在防疫出現重大危機，此時此刻一個由蔡總統主持的執政黨中常會，不是在討論如何守住防疫這一局，如何去補防疫上的漏洞，而居然把重點放在如何守住黃捷罷免案這一局，相當令人遺憾與失望。

江啟臣說，現在第一線醫護人員需要政府龐大的國家資源幫忙，蔡政府能否拿出更具體實質資源，更有效的策略作法、防疫作為，這才是當前國人認為政府應優先做的事，結果蔡卻用政黨、國家機器、資源要來介入罷捷案，這相當不恰當。

民進黨 江啟臣 黃捷

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