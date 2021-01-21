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拜登就職 李貴敏：兩岸衝突將沈寂一段時間

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
拜登就任美國第46任總統就職後，在國家廣場林肯紀念堂致辭。歐新社
拜登就任美國第46任總統就職後，在國家廣場林肯紀念堂致辭。歐新社

拜登在美東時間20日中午宣誓就職，成為美國第任總統。國民黨立委李貴敏今在臉書指出，拜登的就職演說，可以發現美國新政府施政的兩主軸，包括有效遏止新冠疫情蔓延，以及重振美國在國際社會的領導地位。

李貴敏指出，川普執政期間，因過度強化美國的霸主地位，一方面放任美中衝突加劇；另方面，對經營歐盟等友邦關係失之偏頗；拜登上任後，國際關係的重點無疑會放在修復與盟友的關係，同時重建權力與領導典範。

因此，李貴敏認為，兩岸關係的衝突熱度顯然將沉寂一段時間，走向對話、良性互動的多邊主義，並尋求強化美國在多邊場域內聯盟關係。拜登上任後立即宣布重返巴黎協定與世衛組織，就是最好的例子。

李貴敏表示，美國國務卿布林肯先前提及希望兩岸降低衝突，恢復良性互動跟對談。乃至於拜登外交策士談到拜登明白只有一個中國，沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立；其實都是在既有美中國力競爭的框架下，避免落入「美中必有一戰」的「修昔底德陷阱」。

李貴敏說，美方學者近期提及找出改善美中台三方關係的「兩岸新方案」，其實是對台灣相當大的考驗，跟民進黨一貫仇中、反中的主軸更完全不相符。拜登既已翻開新頁，預期美中將由對抗走向既競爭又合作的競合關係，台灣夾在中美之間，最糟糕是低估了整個國際情勢變動的風險，死抱著教條主義不放，坐視台灣國際競爭力持續下滑。

李貴敏說，作為世界的領導國家，特別面對險峻的新冠疫情，美國的責任重大。脆弱的民主，人民耐心有限，都需要拜登拿出火中取栗的本領，在短期間團結人心、做出成績，真的是任重道遠。期待在拜登的領導下，美國繼續與中華民國維持堅實、友好的夥伴關係。相信台灣絕對能對國際社會做出更多、更具體的貢獻。

此外，李貴敏也說，恭喜賀錦麗成為美國史上首位女副總統，而美國第一夫人也同樣打破傳統，繼續在大學擔任教職，不僅限於陪襯禮遇的角色。對全世界女性而言，真的是一項歷史性的成就與鼓勵。

拜登 李貴敏 疫情

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