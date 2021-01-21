快訊

桃園疫情升溫！陳時中下午2時記者會 確診夫婦足跡時間差受關注

染疫護理師一家足跡畫出「桃園蛋黃區」居民怕爆喊：越來越近了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登就職演說 陳以信解讀：軟硬兼施美國領導

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
拜登宣誓就職，正式成為美國第46任總統。 路透
拜登宣誓就職，正式成為美國第46任總統。 路透

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）20日宣誓就職。國民黨立委陳以信今在臉書指出，拜登在就職演說矢言修復聯盟，將重啟連結軟硬兼施美國領導，感覺非常振奮人心。

陳以信指出，拜登強調美國民主價值，希望團結選後人心，演說主題圍繞在疫情控制與國內議題，表示「美國曾被挑戰但變得更堅強」，展現克服外界挑戰美國地位的決心，「我們不僅以權力典範（example of power）而領導，更因典範權力（power of example）而領導」，這是演說中的金句。

陳以信解讀，拜登可能想強調美國將會硬實力與軟實力並重，一邊維持美國霸權，一邊強化美國價值。但值得注意的是，拜登並未特別提到中國，或其他重要友邦，當然更沒提到台灣。

陳以信說，拜登顯然要把演說焦點放在美國，不願提及他國而讓主題失焦。不過他的上段談話已是言簡意賅、微言大義，足以看出「修復聯盟重啟連結」，「軟硬兼施美國領導」，將會是未來四年拜登政府的核心策略。

拜登 陳以信 修復

延伸閱讀

川普不出席拜登就職 核武控制權也跟著他跑了…這種狀況該如何化解？

女神卡卡獻唱國歌 拜登就職向多元文化致敬

拜登上任立刻採取行動 因應氣候變遷 擬推ESG友善政策

海恩斯任情報總監 成拜登政府首獲國會同意閣員

相關新聞

克拉夫特卸美駐聯大使 臨別呼籲各國抗中挺台

美國駐聯合國大使克拉夫特任期結束，她在交棒前再度發聲挺台，呼籲各國團結對抗中國企圖排擠並孤立台灣的作為，並說美國將持續敦...

拜登就職！蕭美琴上周就收到邀請函 2原因低調到最後一刻才公布

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗正式就職。涉外人士表示，駐美代表蕭美琴上周就獲得美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合...

蕭美琴獲邀拜登就職典禮 鄭文燦：雙方互信提高

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登就職典禮，桃園市長鄭文燦被問及此事，表示台美關係是穩定的，雙方距離在拉近、互信也提高，...

拜登就職演說 陳以信解讀：軟硬兼施美國領導

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）20日宣誓就職。國民黨立委陳以信今在臉書指...

【專家之眼】歐美亞合縱連橫 和中與抗中的各方拉鋸

隨著美國大選紛爭落幕與拜登內閣積極開展其布局，未來4年的對中路線與全球情勢，尤其各方合縱、連橫的多樣變化，正不斷在各種場...

【圖輯】照片看歷史／江南命案 陳啟禮、吳敦1991年假釋出獄

江南命案3名被判處無期徒刑的受刑人汪希苓、陳啟禮及吳敦，分別在軍方及司法監獄服刑5年4個月又9天之後同時出獄。汪希苓因此案入獄之前是國防部情報局局長；陳啟禮則是竹聯幫的幫主；吳敦是「總護法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。