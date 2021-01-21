拜登就職演說 陳以信解讀：軟硬兼施美國領導

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）20日宣誓就職。國民黨立委陳以信今在臉書指出，拜登在就職演說矢言修復聯盟，將重啟連結軟硬兼施美國領導，感覺非常振奮人心。

陳以信指出，拜登強調美國民主價值，希望團結選後人心，演說主題圍繞在疫情控制與國內議題，表示「美國曾被挑戰但變得更堅強」，展現克服外界挑戰美國地位的決心，「我們不僅以權力典範（example of power）而領導，更因典範權力（power of example）而領導」，這是演說中的金句。

陳以信解讀，拜登可能想強調美國將會硬實力與軟實力並重，一邊維持美國霸權，一邊強化美國價值。但值得注意的是，拜登並未特別提到中國，或其他重要友邦，當然更沒提到台灣。

陳以信說，拜登顯然要把演說焦點放在美國，不願提及他國而讓主題失焦。不過他的上段談話已是言簡意賅、微言大義，足以看出「修復聯盟重啟連結」，「軟硬兼施美國領導」，將會是未來四年拜登政府的核心策略。