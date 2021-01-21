蕭美琴受邀出席就職 林濁水：國民黨像掉進地獄般挫折

駐美代表蕭美琴受美國官方邀請出席美國總統拜登就職典禮。民進黨前立委林濁水表示，美國政權交替後，國民黨好不容易覺得可以扳回一城，正竊竊心喜，放話蕭美琴將成為第一個無法像國民黨總統時期出席美國總統就職大典的駐美代表；不料期望又落空了，蕭美琴受邀了。

林濁水指出，國民為什麼判斷蕭美琴不能參加，理由不敢講，其實是因為過去是國會議員夾帶進場而非總統邀請，這次因疫情控制，議員只能帶一人，國民黨於是心想可好了；不料拜登偏偏笫一次發了官方邀請卡給台灣，這一下國民黨那些內行人簡直像掉進地獄般挫折，「真不堪啊，孫中山和他的伙伴共創的曾經偉大的革命政黨」。

至於美國國務卿被提名人布林肯19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策時表示，拜登政府將延續美國的對台承諾，確保台灣自我防衛能力，並希望台灣在國際上發揮更大作用。林濁水也說，布林肯居然肯定民主黨恨之入骨的川普主張的抗中挺台路線，國民黨真挫折。