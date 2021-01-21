拜登就職 總統府致賀：期待持續深化合作夥伴關係

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗正式就職。總統府今天發出新聞稿表示，蔡英文總統代表我國政府及人民向拜登總統及賀錦麗副總統表達誠摯祝賀。

蔡總統指出，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，長期以來，台美雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域的多元緊密合作，不但促進兩國人民溫暖深厚的友誼，對於區域的和平穩定與繁榮發展更有積極正面的貢獻。

蔡總統祝福，在拜登總統帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，亦期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續增進兩國人民福祉及友誼、持續深化合作夥伴關係；並共同致力維護區域的民主自由、和平穩定與繁榮發展，對兩國及國際社會堅定貢獻良善力量。