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孫大千批蔡英文：與其關心黃捷被罷不如認真採購疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批蔡英文關心高雄市議員黃捷罷免案，卻遲遲買不到疫苗照顧國人。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批蔡英文關心高雄市議員黃捷罷免案，卻遲遲買不到疫苗照顧國人。圖／取自孫大千臉書

新冠疫情延燒，不過國內何時能施打疫苗仍是未知數。前立委孫大千在臉書對蔡英文總統喊話，有這麼多美國時間去照顧高雄市議員黃捷，為什麼不認真去購買疫苗呢？難道黃捷一個人的政治前途比2300萬台灣人民的生命安全更為重要嗎？對抗病毒，要靠的是疫苗，而不是文青式的鬼扯「靠人心的團結」。

孫大千指出，面對罷免黃捷的情況，蔡總統要求民進黨要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管；為什麼面對急需疫苗的問題，蔡英文總統卻不要求衛福部要有一套應變模式，可以這樣視若無睹？

孫大千說，蔡總統為了害怕得罪黨內的暗黑勢力，寧可眼睜睜地看著政府大吃東洋製藥的豆腐，放棄第一時間可以得到的救命疫苗。明明疫情指揮官陳時中早在去年就信心滿滿地向國人保證，針對疫苗採購，政府已經進行超前部署，而且也有了口袋名單。結果拖到今天，國外疫苗採購部分，連500萬劑的採購談判都沒有完成。

孫大千強調，疫苗採購政策的大翻盤，一直是蔡總統極力迴避，不肯面對的問題，這中間究竟有什麼不能夠說出的秘密？蔡總統已經害台灣人民要用肺發電了，這次總不會又要求台灣人民用團結對抗病毒吧？

疫苗 孫大千 台灣人

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