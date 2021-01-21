張善政父親辭世 昔日搭檔韓國瑜傳訊致哀

行政院前院長張善政父親張同文20日晚間辭世，張善政證實父親往生，他表示，「太晚了不想多說」，盼外界諒解，21日再尋機會對外說明。曾找張善政搭擋副手的高雄市前市長韓國瑜也已發過簡訊表達致哀之意。

張善政太太張琦雅也在網絡上發表掉念文，該文在國民黨群組轉傳。她寫道：「親愛的公公，我知道您是多麼體貼我們，您選擇悄悄離世，不驚動家人摯友，您對我們真的非常疼愛！懇請您務必追隨那一束璀璨之光，無視路途中的任何凶神惡煞，義無反顧地趕往西方淨土，回天覆命，與您最思念的愛妻團聚，幸福圓滿，乘願再來！」

張琦雅掉念公公全文：

我們所有同修先進們，這一段時間，亦即，2020/12/24至今，一起齊心協力，護送我的公公，張同文總工程師，人生的最後一程，我們是如此地竭盡所能，全心全意，神醫團隊們不眠不休，鞠躬盡瘁，功德無量，無以復加！

對所有人事物，努力不懈，是一種人生態度。真善美的境界！

我們都不敢奢望人定勝天，反之，我們始終懷抱“盡人事聽天命”，尊重順天而行，天人合一的生命哲學。

親愛的公公，我知道您是多麼體貼我們，您選擇悄悄離世，不驚動家人摯友，您對我們真的非常疼愛！

今晚，誦經前，善政未能順利邀請您來“至愛廳”誦經室，反而是小杰第一次就順利請到您。

謝謝您對我的肯定，對小杰的疼愛。

小杰一定會全力以赴，順利取得博士學位。

敬愛的公公，懇請您務必追隨那一束璀璨之光，無視路途中的任何凶神惡煞，義無反顧地趕往西方淨土，回天覆命，與您最思念的愛妻團聚，幸福圓滿，乘願再來！

媳婦

琦雅

叩拜