蕭美琴獲邀請參加拜登就職典禮 羅致政：打臉中國媒體

我國駐美代表蕭美琴獲正式邀請，將參加美國總統拜登就職典禮。民進黨立委羅致政表示，這項外交進展狠狠打臉了斷言「拜登團隊疏遠台灣」、「對台灣沉重打擊」的中國媒體及看衰台美關係的國內政治人物。

羅致政說，外交，經常只能做不能說，有時只能說不能做；有時做了之後才能說，有時說了就沒辦法做；有時必須不動聲色不漏口風，有時可以敲鑼打鼓昭告天下。外交官經常在成事之前，必須忍住外界的冷嘲熱諷，因為過於招搖，反而成不了事。

羅致政說，針對美國拜登總統的就職典禮，當台灣的反對黨或部分名嘴還在公開揶喻台灣連邀請函都拿不到的時候，蕭美琴及駐美代表處正以沉穩成熟又低調細膩的手腕，籌畫進行了一場重要的外交任務。這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會（JCCIC）」的正式邀請，不同於以往都是透過美國國會議員所提供給選區選民的一般入場卷參加，這次蕭美琴所獲得的正式邀請，比照國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加，代表台灣正式出席就職大典。

羅致政說，魔鬼藏在細節裡，大家終於知道為什麼蕭美琴在昨天的臉書中會提到，要進行多次的新冠肺炎採檢了，這是入埸參加典禮的要求。「辛苦了，為妳及所有外交同仁掌聲鼓勵。」