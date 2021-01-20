快訊

繼澎湖後…雲縣府籲員工減少到桃園 校外教學改台中以南為優先

蕭美琴獲邀請參加拜登就職典禮 羅致政：打臉中國媒體

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

我國駐美代表蕭美琴獲正式邀請，將參加美國總統拜登就職典禮。民進黨立委羅致政表示，這項外交進展狠狠打臉了斷言「拜登團隊疏遠台灣」、「對台灣沉重打擊」的中國媒體及看衰台美關係的國內政治人物。

羅致政說，外交，經常只能做不能說，有時只能說不能做；有時做了之後才能說，有時說了就沒辦法做；有時必須不動聲色不漏口風，有時可以敲鑼打鼓昭告天下。外交官經常在成事之前，必須忍住外界的冷嘲熱諷，因為過於招搖，反而成不了事。

羅致政說，針對美國拜登總統的就職典禮，當台灣的反對黨或部分名嘴還在公開揶喻台灣連邀請函都拿不到的時候，蕭美琴及駐美代表處正以沉穩成熟又低調細膩的手腕，籌畫進行了一場重要的外交任務。這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會（JCCIC）」的正式邀請，不同於以往都是透過美國國會議員所提供給選區選民的一般入場卷參加，這次蕭美琴所獲得的正式邀請，比照國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加，代表台灣正式出席就職大典。

羅致政說，魔鬼藏在細節裡，大家終於知道為什麼蕭美琴在昨天的臉書中會提到，要進行多次的新冠肺炎採檢了，這是入埸參加典禮的要求。「辛苦了，為妳及所有外交同仁掌聲鼓勵。」

羅致政 蕭美琴 拜登

延伸閱讀

拜登上任首日將簽17項命令 因應氣候疫情等議題

拜登將宣誓就職 美股早盤漲100點

川普保留這項白宮傳統 留字條給拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

相關新聞

指揮中心開設滿周年 蔡英文：軍民同心一起捍衛疫情防線

近期新冠肺炎疫情升溫，蔡英文總統今天在臉書上表示，因應醫院感染事件，除了中央流行疫情指揮中心設置前進指揮所，並協調醫療院...

蔡英文指罷免不能坐視不管 藍酸：黃捷是民進黨員嗎？

桃園市議員王浩宇被罷免成功後，緊接而來的高雄市議員黃捷罷免案備受關注。民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，面對罷免還是要有...

蕭美琴獲邀請參加拜登就職典禮 羅致政：打臉中國媒體

我國駐美代表蕭美琴獲正式邀請，將參加美國總統拜登就職典禮。民進黨立委羅致政表示，這項外交進展狠狠打臉了斷言「拜登團隊疏遠...

獨／連任起手式？江啟臣2月home stay從屏東啟程

國民黨力拚反萊豬公投連署，主席江啟臣即將在2月1日啟動「主席來你家」全台基層之旅，以home stay形式走訪基層黨員家...

【拜登時代的兩岸／上】趙建民：兩岸恢復對話可能性基本上不存在

美國總統拜登就職，各方關注未來美中台關係，文化大學社科院院長趙建民預測，兩岸恢復對話的可能性基本上「不存在」，美中之間難以和解，兩岸關係就更無法和解；淡江國際暨戰略所副教授黃介正認為，拜登上台後，川普時代那種強迫將台灣推上抗中火線的壓力將減少或暫緩。海基會前董事長洪奇昌表示，蔡英文總統說要「促成有意義的對話」，但關鍵還是在大陸領導人習近平。

國圖館長一席話 戳破文化部國王新衣

近年圖書館書籍遭家長或民代抗議後下架案例不少，許多人也覺得既然有爭議，下架「眼不見為淨」無妨，其中尤以繪本「等爸爸回家」全數下架狀況最慘烈。國家圖書館館長曾淑賢一席「圖書館各種立場的書都該有」談話，戳破文化部國王的新衣，也凸顯圖書館應有的價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。