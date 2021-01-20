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獨／連任起手式？江啟臣2月home stay從屏東啟程

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

國民黨力拚反萊豬公投連署，主席江啟臣即將在2月1日啟動「主席來你家」全台基層之旅，以home stay形式走訪基層黨員家，首站選在屏東，用一個月的時間走訪南台灣。除了推反萊豬公投外，江啟臣也將透過行程安排，了解黨員對過去一年與未來黨務改革的想法。江在新年開始啟動基層之旅，黨內解讀為連任主席的起手式。

前主席朱立倫過去一年來走蔣經國路線，被視為投身今年黨主席選舉的暖身。 2008年馬英九挑戰總統大位，大選前一年啟動全台long stay行程，2011尋求總統連任時，也以long stay的形式造勢，第一站就選在江啟臣堂叔江春男位於豐原的江家祖厝；而高雄市前市長韓國瑜在2018年選舉時，也承諾選上每個月選一天住在老百姓家一晚。江啟臣此次下鄉走訪選擇住在黨員家，除了貼近基層、民心，也被視為黨領導要走親民路線。

據了解，國民黨副秘書長柯志恩上周五已到屏東場勘，她受訪表示，江啟臣此次到屏東宣傳反萊豬，也可以多了解基層黨員的想法，了解在地的產業。除了屏東以外，暫定會規畫到嘉義、高雄等國民黨比較弱勢的縣市走訪。

江啟臣「主席來你家」屏東首站，2月1日中午抵達屏東60年老店「侯家滷味鹽水鴨」用餐，之後下榻黨齡60年老黨員劉凉的三合院，與劉的兒子劉秉翔所經營的「豆留三合院」一同DIY做巧克力。下午暫定到屏東最大的千禧公園宣講萊豬連署，晚上則在劉家族一位總舖師親自掌廚的晚宴享用晚餐，屆時也會進行重點直播。

隔天一早6點，江啟臣將與劉秉翔及幾位青年農民一起下田做農，並聽取青農介紹當地農產品與農耕理念。據了解，會有此行程安排，是由於老黨員劉凉認為國民黨應該年輕化，江也趁此了解國民黨弱勢縣市的在地產業與青年，像是劉秉翔十多年前台北任教，近年來回鄉發展，將家裡的檳榔樹轉植有機可可，並自行開發品牌「豆留」做巧克力，未來將朝可可生態農莊邁進。

2月2日上午農耕結束後，江啟臣將來到屏東40年歷史的肉圓老店，品嘗10元肉圓，這裡可是有名的「返萊豬肉圓店」，店窗上還懸掛著國民黨屏東縣議員黃明賢的「拒絕瘦肉精豬肉」的廣告；隨後江啟臣會參訪的養雞場關心雞農，因為除了台灣豬受到外來豬影響銷售，台灣雞也長期有同樣的困境。

由於科學數據顯示萊克多巴胺對於老人可能會產生心血管副作用，江啟臣中午也安排與當地長輩共餐宣導反萊豬，並在屏東縣黨部與當地黨員及賢達會面。

屏東縣 江啟臣 萊豬

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