快訊

川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指揮中心開設滿周年 蔡英文：軍民同心一起捍衛疫情防線

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
衛福部立桃園醫院今天持續進行清空作業，救護車與醫護人員全副武裝幫助病人轉院並進行消毒。記者潘俊宏／攝影
衛福部立桃園醫院今天持續進行清空作業，救護車與醫護人員全副武裝幫助病人轉院並進行消毒。記者潘俊宏／攝影

近期新冠肺炎疫情升溫，蔡英文總統今天在臉書上表示，因應醫院感染事件，除了中央流行疫情指揮中心設置前進指揮所，並協調醫療院所協助病患轉出外，在清空醫院的過程中，陸軍33化學兵群也連續兩天派遣化學兵，到場進行消毒作業。她也說，今天是中央流行疫情指揮中心開設滿一周年的日子，大家辛苦了。

蔡總統說，不論是醫院環境，還是轉出病患的隨身物品、接駁車輛等等，化學兵弟兄姊妹們都細心一一消毒。「我們的態度很明確，軍民同心，共同支援前線，一定要捍衛疫情防線。」

蔡總統說，今天也是中央流行疫情指揮中心開設滿一周年的日子。這段時間以來，防疫國家隊的表現可圈可點，有世界一流的水準。即使遇到新的考驗，但只要保持冷靜，相信專業，團結落實防疫，台灣一定可以關關難過關關過，繼續維持防疫的好成績。「大家都辛苦了，該休息的時候請好好休息，保持好體力，讓我們繼續全力以赴。」

疫情 新冠肺炎 蔡英文

延伸閱讀

感謝總統送暖 黃捷籲鳳山選民罷免投不同意票

彭文正稱高院判蔡英文敗訴 律師：與事實不符

蔡英文指罷免不能坐視不管 藍酸：黃捷是民進黨員嗎？

蔡英文：台灣掌控疫情能力很強 不需動搖信心

相關新聞

指揮中心開設滿周年 蔡英文：軍民同心一起捍衛疫情防線

近期新冠肺炎疫情升溫，蔡英文總統今天在臉書上表示，因應醫院感染事件，除了中央流行疫情指揮中心設置前進指揮所，並協調醫療院...

蔡英文指罷免不能坐視不管 藍酸：黃捷是民進黨員嗎？

桃園市議員王浩宇被罷免成功後，緊接而來的高雄市議員黃捷罷免案備受關注。民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，面對罷免還是要有...

【拜登時代的兩岸／上】趙建民：兩岸恢復對話可能性基本上不存在

美國總統拜登就職，各方關注未來美中台關係，文化大學社科院院長趙建民預測，兩岸恢復對話的可能性基本上「不存在」，美中之間難以和解，兩岸關係就更無法和解；淡江國際暨戰略所副教授黃介正認為，拜登上台後，川普時代那種強迫將台灣推上抗中火線的壓力將減少或暫緩。海基會前董事長洪奇昌表示，蔡英文總統說要「促成有意義的對話」，但關鍵還是在大陸領導人習近平。

國圖館長一席話 戳破文化部國王新衣

近年圖書館書籍遭家長或民代抗議後下架案例不少，許多人也覺得既然有爭議，下架「眼不見為淨」無妨，其中尤以繪本「等爸爸回家」全數下架狀況最慘烈。國家圖書館館長曾淑賢一席「圖書館各種立場的書都該有」談話，戳破文化部國王的新衣，也凸顯圖書館應有的價值。

疫情當前 蔡英文：黨公職跑攤避免逐桌敬酒

新冠肺炎國內疫情近日升溫。蔡英文總統今天在民進黨中常會上提醒黨公職，跑攤時務必謹守防疫規範，保持社交安全距離，在這段時間...

【圖輯】攝影新聞眼／北市大型活動延後舉辦 柯文哲這回「不再逆風」

國內今天又新增1例本土個案（案870），是染疫醫師案838護理師女友的同住阿嬤。個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，今日確診。這個案例也讓部立桃園醫院院內染感惡化到社區感染事件，累積10人確診，指揮官陳時中今坦言，「台灣目前正在面臨從去年防疫至今最大挑戰」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。