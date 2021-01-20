指揮中心開設滿周年 蔡英文：軍民同心一起捍衛疫情防線

近期新冠肺炎疫情升溫，蔡英文總統今天在臉書上表示，因應醫院感染事件，除了中央流行疫情指揮中心設置前進指揮所，並協調醫療院所協助病患轉出外，在清空醫院的過程中，陸軍33化學兵群也連續兩天派遣化學兵，到場進行消毒作業。她也說，今天是中央流行疫情指揮中心開設滿一周年的日子，大家辛苦了。

蔡總統說，不論是醫院環境，還是轉出病患的隨身物品、接駁車輛等等，化學兵弟兄姊妹們都細心一一消毒。「我們的態度很明確，軍民同心，共同支援前線，一定要捍衛疫情防線。」

蔡總統說，今天也是中央流行疫情指揮中心開設滿一周年的日子。這段時間以來，防疫國家隊的表現可圈可點，有世界一流的水準。即使遇到新的考驗，但只要保持冷靜，相信專業，團結落實防疫，台灣一定可以關關難過關關過，繼續維持防疫的好成績。「大家都辛苦了，該休息的時候請好好休息，保持好體力，讓我們繼續全力以赴。」