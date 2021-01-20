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疫情當前 蔡英文：黨公職跑攤避免逐桌敬酒

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統兼民進黨主席蔡英文表示，不需要動搖信心，台灣掌控疫情的能力還是很強，她也提醒黨公職跑攤時務必謹守防疫規範。記者邱德祥／攝影
總統兼民進黨主席蔡英文表示，不需要動搖信心，台灣掌控疫情的能力還是很強，她也提醒黨公職跑攤時務必謹守防疫規範。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎國內疫情近日升溫。蔡英文總統今天在民進黨中常會上提醒黨公職，跑攤時務必謹守防疫規範，保持社交安全距離，在這段時間盡量避免逐桌敬酒。

民進黨發言人周江杰在會後記者會轉述蔡英文談話指出，我國還是維持穩定、持續掌控疫情，經濟的腳步不要因此緩慢下來，現在是一個需要更注意、更謹慎的時刻，但是信心也不需要動搖。蔡說，疫情的挑戰是隨時都存在的，持續謹慎應對是一個很重要的態度，相信台灣掌控疫情的能力還是很強。

中常會也邀請中華經濟研究院第一所所長劉孟俊以「2020年中共中央經濟工作會議內涵之研析」為題進行專案報告。周江杰會後轉述蔡英文主席聽取報告後表示，中國經濟是一個需要持續關注的議題，主要是台灣不僅在地理上很接近，投資跟貿易的關係也有相當程度的連動，所以中國經濟的成長跟發展的目的都是要持續觀察的。

蔡英文說，反壟斷法通常都是在高度資本化的市場裡面才會出現的事情，但中國不是完全的自由市場的國家，突然出現這狀況，究竟是政治還是經濟導向的事情，確實是值得觀察。

蔡英文 民進黨 中常會

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蔡英文：台灣掌控疫情能力很強 不需動搖信心

蔡英文總統出席民進黨中常會

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