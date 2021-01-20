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質疑法務部護航檢調 資深檢調：監委何必借刀殺人？

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
行政調查報告被指護航，蔡清祥表示已盡全力。記者王聖藜／攝影
行政調查報告被指護航，蔡清祥表示已盡全力。記者王聖藜／攝影

法務部18日公布「石木欽案」檢調捲入的行政調查報告，監察院認為調查局的報告錯漏百出，就前新北市調查處處長秦台生有曲意迴護之嫌，擬將報告退回法務部；法務部長蔡清祥今天說，監察院如果認為報告需要補充，即會檢討、補充。

法務部行政調查報告指出，秦台生曾經辦理富商、佳和紡織董事長翁茂鍾有關案件，卻購買翁公司的股票、接受飲宴5次以上、收受5件以上的襯衫餽贈，建議將秦台送檢察機關追究刑責。

事實上，法務部除移送秦台生法辦外，另移送台南地檢署前檢察長方萬富、前檢察官曲鴻煜追查刑責，還將嘉義地檢署前檢察長羅榮乾移送監察院審查，法界認為出手不輕。

有檢察界人士說，監察院認為法務部調查得不好，監察委員自有監察權，「何不自己來處理」，也有資深檢調人員說，監察委員要砍檢察官、調查官，他們手中也握有資料，為何不自己來，「何必利用法務部借刀殺人？」

針對報告被「退件」，蔡清祥說，監察院如果對送出的報告認為有需要補充的地方，會來檢討、來補充，不過，因為目前還沒有收到任何正式公文，「如果真的是如此」，法務部會再重新補充、回應。

蔡清祥說，行政調查報告不敢說絕對完整，但是已經盡最大的努力，尤其，在檢察官部分確實是調查得比較清楚，而調查局部分是交由調查局去處理，是不是監察院有意見，也會尊重。

此外，前立委黃國昌質疑行政調查報告出爐前，羅榮乾已辦理退休，蔡清祥說，羅榮乾不是從法務部退休，應尊重羅服務的原機關來處理，「羅的退休案不是法務部辦的」。

法務部 監察院 蔡清祥

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