法務部石木欽案報告不退了 監院2月19日拍板是否續查

司法院、法務部日前公布「石木欽案」的內部相關人等行政調查結果。監察院今天原本發出採訪通知，指法務部調查局調查錯漏百出，且就前調查官秦台生部分涉有曲意迴護之嫌，與司法院辦案態度大相徑庭，將法務部調查報告退回該部，續行查處。

不過記者會上，監察院司獄會召集人蔡崇義表示，將請行政院、內政部及調查局將資料補齊後再一起檢視，接下來是否續查還是立新案調查，將於2月19日開委員會再做決定，要集合委員會的意見才會定案，但會尊重兩位主查委員王美玉及高涌誠。

佳和集團董事長翁茂鍾的27本筆記本被調查出詳細記載宴請檢警、法界人士及送禮等相關資料，導致司法界醜聞，公懲會前委員長石木欽因此日前遭監察院彈劾。

監委王美玉今天說明，針對法務部願就「怡華實業股份有限公司財務副總吳仙富偽造有價證劵案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「怡安科技股份有限內線交易案」及「應華精密科技股份有限公司炒股案」等4案重啟偵查，表示肯定，惟經監察院司法及獄政委員會初步審視司法院與法務部所屬各機關調查報告，相互比較發現有疑義。

監察院主要提出四項疑義，首先，司法院與法務部調查證據主要仍係以監察院前調查資料為依據，台北地方檢察署並未提供相關影本給各調查機關，僅利用109年9月30日，一天時間，由司法院與法務部所屬調查機關至台北地檢署閱卷，各機關所獲得「授權調查範圍大小」與「調查積極性」不無疑問。

第二、台灣高等檢察署將檢察官調查報告加密，保密期限至119年11月20日解密，監察院司法及獄政委員依法不得公開。

第三，法務部調查局部分，調查報告交由該局政風室負責，監察院初步研究發現該調查報告錯誤百出，並就秦台生部分涉有曲意迴護之嫌，包括調查局調查報告「研析比對」並無認定秦台生違失情節，卻認定有內線交易嫌疑情事，相互矛盾。

其中，監察院指出，調查局報告指出，相關研析意見既然並無認定秦台生違失情節，為何調查報告肆、調查結果部分卻以「秦台生疑涉違法介入個案之立案、調查、移送及有內線交易等刑事不法情事部分：擬函報台北地檢署處理。」、「秦台生疑涉行政責任部分，另由本局依法議處。」顯然研析意見與調查結果相矛盾。此外，法務部調查局調查報告對於秦台生以其姊購買聯亞股票及退休後任職翁茂鍾公司獨立董事等關聯性，均未調查。

另司法及獄政委員會委員質疑，北檢兩個「他字案」卷證，目前尚無任何機關取得相關全卷資料影本，其理由何在？監委高涌誠也說，法務部的行政調查報告，原本文本都有附件，但現在沒有看到，應該用附件來佐證。另兩個「他字案」卷證都沒有看到，那麼大的案件，應該要公開，希望高檢署可以解密，也讓接下來司法及獄政委員會的處理更順利。

高涌誠也表示，高檢署報告與調查局報告不一樣，針對翁茂鍾的筆記本，高檢署認為記載可信，調查局結論卻是「監察院調查可能持續有時間錯置」，意思是筆記本確信度可能有問題，他認為，法務部作為上級機關，要做統整，但調查局反而打臉高檢署，相信秦台生說法，調查局的東西顯然沒有經過法務部再統整。