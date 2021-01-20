罷捷案在即 蔡英文：要有一套作戰模式 不能坐視不管

桃園市議員王浩宇被罷免成功後，民進黨對即將登場的高雄市議員黃捷罷免案態度為何受關注。民進黨副秘書長林鶴明今天在民進黨中常會上報告最新內部民調，結果顯示反對罷免者大於同意罷免者，但仍要審慎面對罷捷案；常會上蔡英文總統也表示，面對罷免還是要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管。

民調指出，對黃捷欣賞度調查，有49％受訪者表示欣賞、31％不欣賞；罷免意象調查中，贊成罷免者達29.2％、不贊成達55％；至於投票意願，則有40.8％受訪者表示罷免投票日當天，一定會去投票。此次受訪樣本為1026人，在本月18、19日進行，在95％信心水準下，誤差範圍為正負3.1％。黨內人士表示，目前已有4成選民表態會去投票，且黃捷受欣賞程度仍高，綜合結果顯示，會去投票者未必大多數都是要去投「贊成罷免票」。

據轉述，綠委蔡易餘在常會尾聲也提出針對罷捷案的看法表示，民進黨要有面對罷捷案的態度，並不是說冷處理就是完全不去論述，如此會放任謠言、家消息傳播，且從2018年面對公投案以及近期王浩宇罷免案的冷處理態度看來，結果就是會輸掉。據悉，蔡易餘看法獲得現場常委一致支持。

民進黨發言人周江杰表示，民進黨對罷捷案的態度就是積極配合、全力相挺；黨內人士則指出，民進黨面對罷捷案其實並無外界所言的冷、熱處理問題，因為冷、熱是主觀概念，且黃捷所面情況顯然和王浩宇不一樣，黨會針對每一次的個案客製化地討論因應方式，但畢竟黃捷是無黨籍，還是要尊重當事人意見，所以民進黨實際要怎麼運作協助黃捷，尚未有定論。