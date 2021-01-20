國民黨海選青年幹部 江啟臣加碼其中一名可出任發言人

國民黨青年部今天在中常會進行業務報告，青年部以「青年參政七號角」為主題，從入黨、培訓到升遷，完整勾勒民國110年的青年培育計畫，並史前無例地要公開海選青年部、新媒體部以及政研部副主任。國民黨主席江啟臣更當場加碼，其中一名海選青年可出任文傳會發言人。

青年部主任陳冠安表示，去年國民黨遭逢重大政治失利，從政大選研的數據來看，光是青年選票，在總統選舉就輸了300萬票；而在20至29歲的支持率，不只僅有7.1%，更是與民進黨差距將近4成，青年世代不支持國民黨，成為敗選的主因，也讓國民黨跌入谷底。

陳冠安指出，江啟臣上任之後，大刀闊斧進行青年改革，希望讓更多青年朋友願意支持國民黨，從去年下半年開始，包括革命實踐171期、青工總會移師高雄，都可以看到仍有大批懷有志向的青年夥伴，願意在國民黨最黑暗的時刻，相信國民黨的理念，願意投入政治行列，加入國民黨。

陳冠安說，去年一共就有3545位青年夥伴入黨，一舉讓全黨的青年黨員人數成長4成；甚至，最好的時候，青年支持率僅落後民進黨4.7%，整體則在1成左右，縮減將近3成的差距，顯示國民黨確實正在走在青年化的改革道路上。

陳冠安表示，青年改革必須打集體戰，而青年部有責任要扮演好青年的後盾，無愧於年輕夥伴願意投身國民黨的決心，因此提出「青年參政七號角」計畫，希望從青年世代吹響國民黨反攻的號角。反攻七號角是一套從入黨、培訓到升遷的完整青年培育計畫，首先是從南到北，密集舉辦營隊和沙龍，敞開大門，解決過去藍營青年苦無管道加入國民黨的問題；接著是組織培訓，組成工作坊，不僅避免年輕人接觸國民黨後，沒有組織任務或經驗傳承，只能自食其力、遊離在外的情況，更能帶動整體藍營的議題攻防能力。

陳冠安說，除了招募新血與組織培訓外，過去國民黨青年培育成效不佳的一個主要原因其實在於缺少制度化的升遷管道，因此這次七號角的核心，其實就在於海選擢才，也就是青年部與新媒體部、政研部聯手合作，公開向所有參與國民黨的青年夥伴和優秀幕僚發出英雄帖，徵求義務副主任，不只是強化國民黨的攻防戰力，更是給傑出的年輕夥伴一個出頭天、表現的舞台。陳冠安表示，海選名額沒有上限也沒有下限，只要認同中華民國、有能力並有想改變世界的決心，「職位就是你的」。

陳冠安表示，青年部將研擬黨內相關的青年參政制度，以及和國民黨立委提出青年參政法案，希望打造一個有利青年參政的內外部環境，不只讓藍營年輕人，而是所有台灣青年人，都能投身到改革國家的行列。陳冠安最後用英國首相邱吉爾的名言「我們別無他物能盡心奉獻，惟熱血、辛勞、淚水和汗水」，勉勵所有願意和國民黨一起吹響反攻號角的青年夥伴，希望嶄新的一年，為中華民國，一起打拼、一起努力。