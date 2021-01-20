江啟臣感慨訴說黨財務困境 中常委不提案檢討責任額了
國民黨催繳109年「黨公職募款責任額」，要求中常委、中央委員須把錢繳進「國民黨政治獻金專戶」才計入，繳給地方黨部皆不算數，引發部分委員反彈，聯名在中常會提案召開臨時中央委員會，若無回應將自行召開臨時中全會。國民黨主席江啟臣在中常委臨時提案前，先說明了黨內的財務狀況，語氣感慨，最後中常委沒有臨時提案。
據了解，江啟臣在會中表示，國民黨過去沒有業務費，也沒有針對罷免、補選、萊豬公投這些事情編列預算，這些都要另外募款，他與秘書長李乾龍都主動對外募款、借貸，絕對沒有不願意募款、借貸的問題。他也重申，黨公職募款責任額已行之有年，去年中常會會議修正通過，本來就該落實制度，盼大家諒解，共體時艱。
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